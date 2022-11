AMLO: No engañen, no simulen. No es el INE. No son demócratas, quieren privilegios

La “¡Marcha por la democracia!” se llevará a cabo a las 10:30 horas del 13 de noviembre y saldrá del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México, invitación que extendió el empresario Claudio X. González en el marco de la discusión de la Reforma Electoral.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que los que convocan a una marcha el próximo domingo para “defender al Instituto Nacional Electoral (INE)” son los mismos que quieren regresar a un sistema de privilegios donde una élite, a la que identificó como “oligarcas”, decide todo sin consultar a la gente. Engañan, aseguró, a despistados.

“Que no se hagan, que no engañen, que no simulen. Ese es el fondo. Quieren ‘cratos’ sin ‘demos’”, afirmó, en referencia a que la oposición quiere una democracia donde la gente no cuente. “Son muy corruptos, muy rateros. ¿Y cómo no van a ser corruptos si los que apoyan ese movimiento apoyaron a los que saquearon al país, al fraude?”, cuestionó.

“La gente sabe. Nada más no mientan. Hablan de que se va a destruir al INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, que va a haber reelección. Que no se deje engañar la gente. Que la gente que vaya, sepa que es una manifestación en contra de nosotros por la política que llevamos a cabo a favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas, clasistas, y muy hipócritas”, sostuvo.

“Que se sepa que no son demócratas, son los que han participado en los fraudes electorales y quisieran seguir teniendo el control de los órganos electorales para seguir haciendo fraudes. Porque, ¿cómo van a regresar si el pueblo ya despertó?, pues con fraudes”, agregó el Presidente.