Jimmy Kimmel será anfitrión de los Oscar en 2023; “es un honor o una trampa”, dice

Por Lindsey Bahr

Estados Unidos, 7 de noviembre (AP).– Jimmy Kimmel está listo para volver a ser anfitrión de los Oscar, para completar una trilogía que comenzó cuando trató de poner orden a la ceremonia conocida como “envelope-gate” en la que se anunció la ganadora de mejor película incorrecta.

El presentador de programas nocturnos presidirá la próxima ceremonia en marzo, anunciaron los productores de la gala el lunes.

Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/qdFZYFeE2r

Kimmel ha sido maestro de ceremonias en dos ocasiones previas, en 2017 cuando manejó los momentos caóticos finales de la ceremonia con la ganadora equivocada, y al año siguiente, cuando se celebró la gala a meses de que explotara el movimiento #MeToo.

Después de la 90a ceremonia de los Oscar en 2018, en la que Kimmel fue anfitrión recibiendo reseñas generalmente positivas, los Premios de la Academia se hicieron sin maestro de ceremonias hasta la 94ª gala realizada este año con Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes compartiendo escenario.

Molly McNearney, quien es coguionista principal y productora ejecutiva de “Jimmy Kimmel Live!”, además de estar casada con Kimmel, también será productora ejecutiva de la transmisión de los Oscar. Los niveles de audiencia han sido fluctuantes para la ceremonia más famosa de Hollywood. La 94a entrega de los Oscar mejoró con 15.36 millones de espectadores, pero esto fue en comparación con el récord histórico más bajo del año anterior, que como muchas otras ceremonias se vio afectado por la COVID-19. Como es de esperarse, los niveles de audiencia serán primordiales para la televisora ABC.

