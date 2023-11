Punta Diamante, Diego, Zedillo y Salinas: la versión de AMLO de cómo nació el PRIAN

El Presidente López Obrador recordó este martes cómo el panista Diego Fernández de Cevallos se sentó con Carlos Salinas en 1988 para traicionar a Cuauhtémoc Cárdenas y cómo años después, en 2000, se selló la fusión del PRIAN. Para ello recordó la entrega de terrenos en Punta Diamante, en Acapulco, que hizo el salinismo.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– “Usted ha venido diciendo por donde quiera que yo debo de dar explicaciones de una playa, que no se sabe cómo la adquirí y que lo más probable es que haya sido yo deshonesto y que la haya adquirido yo en agravio de gente pobre”. Así buscó salir al paso Diego Fernández de Cevallos durante el famoso debate que sostuvo en marzo de 2000 con Andrés Manuel López Obrador, sobre la posesión de 50 hectáreas de playa en Punta Diamante, Acapulco, que el panista obtuvo durante el Gobierno de José Francisco Ruiz Massieu en Guerrero.

Muchos años después de que López Obrador lo exhibiera en televisión nacional, Diego Fernández de Cevallos decidió dar su versión. Ese 7 de marzo de 2000, en el Televisa de Joaquín López-Dóriga, el ahora Presidente acusó al panista de haber “desaparecido” de la elección de 1994 justo cuando se crecía en las encuestas frente a Ernesto Zedillo, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). AMLO le reclamó que se hiciera a un lado a cambio de enormes terrenos de gran valía que le regaló años antes Carlos Salinas de Gortari en Acapulco, Guerrero. En Playa Diamante, mejor conocida como Punta Diamante.

“Yo creo que usted fue beneficiado por el régimen con lo de Playa Diamante y también con otros asuntos. Lo que me gustaría es que usted publicara para que se terminara este debate sobre su falta de honestidad, cómo ha obtenido su dinero, su fortuna inmensa, ¿cuáles son los asuntos que ha llevado como abogado? Yo conozco a muchos abogados honestos, inteligentes, que no tienen el dinero que usted tiene. Es el opositor más rico de este país y ha hecho la mayor parte de su dinero traficando con influencias del poder”, cuestionó hace 23 años López Obrador al Jefe Diego.

En respuesta Fernández de Cevallos presentó la escritura de 1985 donde, dijo, “mi socio compra esos predios. Aquí está en el Registro Público”.

En efecto, el 9 de octubre de 2002 La Jornada dio cuenta de cómo ese documento con el folio de derechos reales número 19 mil 876, está fechado el 27 de febrero de 1985, aunque no se precisaba el valor del predio, toda vez que las tierras ejidales a la orilla de la playa fueron adjudicadas a Fernández de Cevallos mediante un convenio de dación con el propósito de indemnizarlo por parte de Protur, organismo público descentralizado del gobierno del estado de Guerrero durante la gestión de Ruiz Massieu, el cuñado de Carlos Salinas de Gortari asesinado el 28 de septiembre de 1994 cuando se desempeñaba como Secretario General del PRI.

Según esta misma información estas tierras fueron expropiadas a ejidatarios por el Gobernador José Francisco Ruiz Massieu “con el objetivo de promover el fomento y el desarrollo de la actividad turística en la entidad”. Uno de los propietarios originales que fueron despejados acusó a este diario que el director de Protur, Adrián Cordero García, fue socio de Ruiz Massieu y ambos “amasaron fortuna comprando terrenos a décimas de centavos a los expropiados para luego venderlas a 600 dólares el metro cuadrado por conducto de la inmobiliaria Marsur, empresa creada por ellos mismos”

Fernández de Cevallos decidió dar su versión hasta enero de 2018. Una donde aquellos presuntos actos de corrupción son un rumor, y donde aparece como un político valiente, incluso temerario frente al poder presidencial. Se lo dijo al periodista Álvaro Delgado Gómez en una amplia entrevista publicada por la revista Proceso. Según él, fue Emilio Chuayffet, entonces Secretario de Gobernación, el que divulgó “el rumor” de que Salinas le había pagado para que se desactivara y permitiera la llegada de Zedillo a la Presidencia.

En ese entonces, Fernández de Cevallos había sido acusado por Santiago Oñate y Roberto Campa Cifrián, presidentes del PRI nacional y del capitalino, respectivamente, de haber recibido como regalo de Salinas estos terrenos en Punta Diamante. Incluso desde la dirigencia del tricolor se acusó que el panista había recibido los terrenos en pago por las “míticas urnas” quemadas de la elección de 1988, un acto que el panismo encabezado en el Congreso por el Jefe Diego convalidó.

“La crisis económica del gobierno de Zedillo subió mi popularidad mucho más que como candidato y muchos decían: ‘Diego debió haber sido presidente’. De ahí surgió que alguna forma debería existir para bajarme a mí de un escenario en el que yo ya no tenía ninguna competencia. Y del PRI surgió la idea de que Salinas me había regalado el terreno de Playa Diamante, aunque la llaman Punta Diamante”, contó Diego Fernández en su versión al periodista Álvaro Delgado.

El excandidato panista buscó al Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, quien se ofreció a ir a su despacho de Lomas Virreyes.

Narra Fernández de Cevallos:

“A ver Secretario, yo he sido honesto y derecho con ustedes. Si tienen algo que imputarme, háganlo de frente, pero que manden al jefe nacional del PRI y al de la Ciudad de México a golpearme a la mala, no me parece justo.

Según su versión, Chuayffet le respondió:

—Te aseguro que el gobierno no tiene nada que ver.

—No le demos muchas vueltas: yo no le voy a cobrar la cuenta a este par de imbéciles —le había respondido Diego—. Esta cuenta me la paga el Presidente Zedillo. O los calla, porque me están difamando a la mala, o se atiene a las consecuencias.

Chuayffet volvió al despacho de Fernández de Cevallos y en una tercera conversación, Diego Fernández le dijo, según su propia versión:

—Dile a ese hijo de puta de Zedillo que la cuenta se la voy a cobrar a él.

“Y sí: exhibió en televisión a Zedillo como dueño de un departamento en Acapulco con una deuda de predial de tres años”, cuenta Álvaro Delgado. “Pero Chuayffet, también por televisión, lo acusó de mentir y aseguró que el presidente no era el propietario”.

Esto ocurrió el 18 de marzo de 1997. Alrededor de las 23 horas cuando el panista entró al aire en el noticiario 24 Horas de Televisa que conducía Jacobo Zabludovzky.

—Jacobo, para decirte que efectivamente ya liquidé mis adeudos de predial en Punta Diamante, pero no un millón y medio que me querían cobrar, que era una locura: pagué 292 mil 500 pesos que todavía es mucho más de lo que otros están pagando. Pero me parece razonable. Quiero decirte que recibí un trato justo, atento, respetuoso de las autoridades estatales y municipales. Sé que viene un segundo capítulo contra mí por lo de Punta Diamante, y ya estoy preparado. Pero quiero dejar constancia de que muchos adeudan todavía predial. Y muchas empresas, instituciones y políticos, y ellos no aparecen en las noticias ni son difamados. Quiero decirte que hay algunos que llegaron mucho después que yo, cuando ya era un fraccionamiento de lujo, y que deben prediales de 94, 95, 96 y 97 y no son noticia. Por ejemplo la cuenta 125317 del lote 35 de un político conocido priista, a quien nadie molesta. Si quieres te digo el nombre —dijo Cevallos, una conversación que recuperó en su momento La Jornada.

—Pues yo diría —le respondió en ese entonces Zabludovzky.

—Zedillo Ponce de León Ernesto.

—¿Hay comprobación de eso?

—Sí, tengo los documentos, tengo las pruebas oficiales de que adeuda. No le estoy reclamando nada porque él puede adeudar como cualquier otro ciudadano, y no creo que nadie lo deba difamar como tampoco creo que sea justo que se me haya difamado a mí.

—Eso es una acusación muy grave.

—No estoy acusándolo, pero tengo pruebas de que él en Punta Diamante tiene una propiedad que adeuda prediales de todos estos años. Nadie se lo ha reclamado ni nadie se lo ha echado en cara, y como a él a muchos más. Me parece injusto lo que el oficialismo ha hecho conmigo.

Posteriormente entraría al aire Chuayffet para negarlo todo, para rechazar que Zedillo tuviera propiedades en Punta Diamante y que por lo tanto no adeudaba el impuesto predial.

“Como a los 15 días del escándalo fue Emilio a mi despacho a ofrecerme una disculpa y a decirme que en realidad lo que él había dicho en la televisión fue porque había sido obligado por el presidente. Le dije: ‘Además de todo, bribón y cobarde’. Y saqué de mi despacho al secretario de Gobernación, amenazándolo con sacarlo a golpes. Esa es la historia de Punta Diamante”, dijo Diego años después en la entrevista con Proceso.

PUNTA DIAMANTE, “PAGO DE SALINAS”

Pero el Presidente López Obrador tiene otra versión. Es la misma que expuso en Televisa ese 7 de marzo de 2000 y que este martes recordó en su conferencia matutina.

López Obrador recordó que aunque Cevallos ya se había sentado con Salinas en 1988 para traicionar a Cardenas, en 2000 se selló la fusión de ambos partidos en el PRIAN con ese episodio.

“Cuando estaban en ese proceso de fusión (el PRI y el PAN) se da esto de Punta Diamante y el Gobierno de Guerrero le facilita la entrega de terrenos a Diego Fernández de Cevallos. Posteriormente, entre otros favores, concertacesiones, viene la elección del 94”, expuso desde Palacio Nacional el Presidente.

Recordó cómo en ese entonces, “Diego ya formaba parte del salinismo como política (y) en el debate presidencial, Diego se le lanza con todo al Ingeniero (Cuauhtémoc) Cárdenas y con el apoyo de los medios, Diego se va a las nubes, al grado que llega a posicionarse mejor que Zedillo, porque todo mundo estaba eufórico con Diego (y) de repente desaparece Diego y ya no hace campaña, no se vuelve a saber de él para que Zedillo se mejore y el aparato del régimen lo vuelva a situar por encima de todo”.

“Viene la elección. ¿Quién gana? Zedillo. ¿Quién es el primero en levantarle la mano a Zedillo? Diego. Bueno, para entonces ya los terrenos de Playa Diamante ya los había entregado a Diego”, sostuvo López Obrador, quien cuestionó que ahora la oposición hablé de la defensa de damnificados por el huracán “Otis”.

