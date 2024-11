Odian al Gobierno. Desean que México se hunda para debilitarlo. Y claro: aman a Trump

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– El retorno de la Presidencia de Donald Trump, una persona que durante su primer mandato en Estados Unidos se caracterizó por ser antiinmigrante y proteccionista, se ha convertido en la más reciente carta de un reducto de mexicanos que anhela que a México le vaya mal y, por tanto, que el Gobierno federal se hunda.

Odian al Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tanto o más como odiaban a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y también aman a Donald Trump.

Desde la noche del martes, conforme iba avanzando el resultado de las elecciones en Estados Unidos, diversos analistas, comunicadores y políticos de oposición vaticinaban la desgracia para México con mensajes en los que deseaban que Trump perjudicara al Gobierno federal, ya sea en materia económica o con leyes antiinmigrantes.

Uno de los personajes que causó más polémica por sus escritos fue el analista Pablo Majluf, quien deseó que Trump “perjudique seriamente a nuestra dictadura manera”.

El también columnista propuso tres ideas para impulsar el deterioro de México:

La publicación causó polémica y reacciones diversas en X, donde la mayoría criticó su postura y algunos lo señalaron de “traidor a la Patria”.

Eduardo Verástegui, el ultraderechista que fracasó en lograr una candidatura presidencial independiente en el proceso electoral pasado, celebró la victoria de Trump. Dijo en su cuenta de X que, en materia de seguridad, México no cuenta con la tecnología ni los recursos suficientes para luchar contra los cárteles de la droga, y aseguró que hay “terribles vínculos entre dichos grupos criminales y las fuerzas políticas que han secuestrado a nuestro país”.

Asimismo, manifestó su acuerdo con las políticas xenofóbicas del republicano en materia de migración, al decir que muchas ciudades mexicanas son “víctimas de bandas salvadoreñas, venezolanas, guatemaltecas, que por las malas políticas de puertas abiertas han entrado libremente a nuestro territorio y han dañado a nuestro México”. Además, aseguró que Trump es defensor de la vida (es decir, que está en contra del derecho de decidir) y de la familia.

Hoy no solo ganan los E.U.A. también gana México e Hispanoamérica entera. Somos hermanos y por más que nos quieran dividir, la importancia de la comunidad mexicana e hispana en los Estados Unidos de América y la relevancia del comercio… pic.twitter.com/1wWJPgflTl

Por su parte, Christian Camacho, quien fue despedido del PAN por impulsar al partido Vox en México, también celebró que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, pues en una serie de post en X, el consultor manifestó discursos de odio en contra de la diversidad sexual, de la autodeterminación de las infancias transgénero, y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Se le acabó la fiesta al colectivo LGBT y a la ideología de género. Ya no pueden mutilar a los niños. pic.twitter.com/nDkNgW3wTA

El caricaturista Paco Calderón también vaticinó que con la Presidencia del magnate y la Reforma judicial, no habrá inversiones para México.

Otro de los personajes que hizo declaraciones similares fue Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), quien ayer hizo un llamado a tipificar el delito de narcoterrorismo para que así el Gobierno de Estados Unidos colabore con el mexicano en su lucha contra los grupos criminales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó esta mañana estas declaraciones:

“Ayer lo leí y no sé si también vieron su declaración el día de la decisión de la Corte, en donde hacía un llamado al Ejército para que tomara partido. No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la Patria, es que no hay explicación inmediata”.