¿Habrá aguinaldo doble en México este 2024? Esto sabemos sobre la iniciativa laboral

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Gabriela Benavides Cobos, Diputada del Partido Verde, presentó una nueva iniciativa que reforma el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para garantizar un aguinaldo digno. El cambio duplicaría este derecho laboral, de 15 días a 30 de salario; es decir, la doceava parte de la remuneración durante un año laboral.

“Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 30 días de salario, por lo menos”, diría la Ley con el cambio propuesto.

El aguinaldo no ha tenido ninguna modificación progresiva desde la reforma de diciembre de 1975. Anteriormente, una iniciativa había sido presentada en la Cámara de Diputados, por Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Diputado de Morena, en agosto del 2023. Sin embargo, no prosperó y terminó por desecharse al no ser dictaminada cuando acabó la legislatura pasada.

El Artículo 87 de la LFT establece que “los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos”; mientras que “los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste”.

En el sexenio pasado, entre las modificaciones más significativas que sufrió Ley Federal del Trabajo (LFT) se encuentran el aumentó al número de días de vacaciones para los trabajadores; la prohibición del outsourcing o subcontratación de personal; se actualizó la tabla de enfermedades en la que se incorporó la Covid-19; y entró en vigor la Ley del Home Office (NOM-037).

Sin embargo, durante dicho periodo también se esperaba que, por lo menos, cuatro iniciativas laborales fueran resueltas: la reducción de la jornada laboral, el aumento al aguinaldo, así como a la licencia de paternidad, y la denominada Ley Silla, la cual recién pudo aprobarse en la nueva legislatura.

En este sentido, los 500 diputados federales y 128 senadores que resulten electos en los próximos comicios del 2 de junio tendrían que tener como prioridad retomar la conversación alrededor de estas iniciativas.

-Con información de Eréndira Quintero