Quién es la duquesa de Gloucester, la mujer sustituta de Camila tras su baja médica

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo/EuropaPress).- La reina Camila se encuentra en uno de los momentos más complicados en su vida, tras ser diagnosticada con una fuerte infección en el pecho, misma que ha provocado la cancelación de una serie de compromisos programados para esta semana. Según la declaración oficial, los médicos han recomendado a la Reina un breve período de reposo en casa, a fin de recuperar su agenda y asistir a los actos de conmemoración del Día del Recuerdo el próximo fin de semana.

Sin embargo, la persona encargada de sustituirla no es otra que Birgitte Eva van Deurs Henriksen, mejor conocida como la duquesa de Gloucester. Una mujer que, a pesar de trabajar a tiempo completo por el reconocimiento de la corona, es totalmente desconocida para el mundo por no ser descendiente directa de la monarquía. Aun con su discreción, aquí te contamos quién es esta mujer y su cercanía con la familia real británica.

Brígida de Gloucester nació en Dinamarca el 20 de junio de 1946 en una familia privilegiada, donde su padre era abogado y su madre ama de casa, pero ninguno pertenecía a la realeza. Fue hasta 1972 que se casó con el príncipe Ricardo, segundo hijo de Enrique de Gloucester y nieto del rey Jorge V, luego de mudarse a Cambridge y entrar a trabajar en la Embajada danesa en la ciudad de Londres.

