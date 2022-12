Elba Esther Gordillo vuelve a ganar juicio al SAT: evita pagar deuda de 16 mdp

Una vez más, la exlíder sindical consiguió que el fallo fuera a su favor en la disputa que el mismo SAT ya había impugnado.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ganó nuevamente una disputa al Sistema de Administración Tributaria (SAT) respecto a un crédito de 16 millones 174 mil pesos que aparentemente debía del Ejercicio Fiscal de 2010.

Bajo el argumento de que su garantía de audiencia fue violentada, así como su derecho humano de acceso a la justicia por medio de un juicio, la exdirigente sindical consiguió que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) le diera la razón en la sesión de hoy, anulando una vez más la resolución del SAT.

Cabe mencionar que, en 2021, Gordillo ya había ganado la disputa con el SAT, pero el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impugnó la resolución ante un tribunal del Poder Judicial.

El 13 de enero del año pasado, la Sala Superior del TFJA determinó, con siete votos a favor y cuatro en contra, que el SAT cometió irregularidades en el juicio pues no garantizó que la maestra se defendiera, ya que estaba privada de su libertad.

En dicha fecha, los magistrados resolvieron que el juicio debía anularse porque Elba Esther Gordillo no logró entregar pruebas para desvirtuar un oficio enviado por el SAT en octubre 2015. De acuerdo con el TFJA, esto ocurrió porque estaba en la cárcel y el SNTE no le entregó los documentos que necesitaba para probar su inocencia.

“De las pruebas aportadas por la accionante, se constató que el SNTE negó reiteradas ocasiones su petición relativa a que se le proporcionara la información que permitiera demostrar ante la autoridad el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, señaló la resolución citada por el diario Milenio.

La semana anterior, el 6 de enero de 2021, el TFJA ya había dejado sin efecto una sentencia que libró a la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de pagar nueve millones 431 mil 418 pesos con 24 centavos en impuestos.

En ese entonces el Tribunal decidió dejar sin efecto la sentencia que emitió el décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito el 4 de septiembre de 2019, con él la exlideresa sindical estaba obligada a pagar recargos y multas del Ejercicio Fiscal 2012.

El TFJA otorgó el amparo a Elba Esther Gordillo porque consideró que el SAT realizó un análisis deficiente de las pruebas aportadas durante la revisión del recurso de revocación.

Las pruebas, concluyó aquella ocasión el TFJA, “resultan claramente suficientes para acreditar que los depósitos y gastos observados no afectaron positivamente el patrimonio de la quejosa, sino que consistieron en gastos de representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; es decir, se trata de gastos erogados que benefician directamente al sindicato”, según el fallo citado por Milenio.

Este miércoles, por mayoría de 10 votos, los magistrados volvieron a darle la razón a Gordillo al considerar que se encontraba privada de su libertad cuando se le acusó de no presentar pruebas documentales a su favor. Además, para entonces la exdirigente ya no contaba con el cargo de presidenta vitalicia del SNTE, por lo que la documentación para avalar el cumplimiento fiscal no le fue entregado, lo que representó un obstáculo para su defensa.