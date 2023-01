México ha pedido a EU ayuda para Centroamérica, pero toda la atención está en Ucrania

En la reunión trilateral entre los jefes de Estado de México, Canadá y Estados Unidos se abordarán temas como diversidad, cambio climático, competitividad de la región, seguridad, migración, entre otros. Es justamente el tema migratorio un punto en el que el Presidente López Obrador ha insistido al pedir a EU destinar fondos a Centroamérica para evitar la migración masiva hacia ese país, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta favorable por parte de la Unión Americana, que, por otra parte, sigue enviando millones de dólares en apoyo a Ucrania y su guerra con Rusia.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- Del 9 al 11 de enero de 2023 se llevará a cabo la X Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), que tendrá cómo sede la Ciudad de México, un encuentro al que acudirán el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, así como el anfitrión y Jefe del Ejecutivo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Entre los puntos más relevantes que el Gobierno de México quiere plantear en el encuentro está el de tomar acciones para “reducir la pobreza y la desigualdad” en América Latina, así como el de construir una Alianza para la Prosperidad de los Pueblos de las Américas, informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard desde hace algunas semanas.

“México tiene como uno de los propósitos más relevantes las acciones que deban tomarse 2023-2024 para reducir la pobreza y la desigualdad que está creciendo en las Américas”, comentó el Canciller.

Es justamente el tema migratorio un punto en el que el Presidente López Obrador ha insistido al pedir a EU destinar fondos a Centroamérica para evitar la migración masiva hacia ese país, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta favorable por parte de la Unión Americana, que, por otra parte, sigue enviando millones de dólares en apoyo a Ucrania y su guerra con Rusia.

Marcelo Ebrard precisó que para la reunión bilateral entre México y Estados Unidos, es decir, entre los presidentes López Obrador y Biden, del día 9 de enero, “se plantearán muy diversas acciones para las relaciones bilaterales, comerciales, de inversión y acelerar los proyectos de infraestructura fronteriza”.

Respecto a la reunión trilateral que tendrá lugar el martes 10 de enero, el encargado de la política exterior del país indicó que “incluirá tentativamente un segmento privado entre los tres mandatarios, es decir, una conversación entre ellos tres y después tendremos una reunión ampliada con las delegaciones de cada uno de los tres países”.

“¿Cuáles son los seis pilares o temas primordiales de esta reunión trilateral o cumbre de América del Norte? Primero: diversidad, equidad e inclusión, cómo construimos sociedades que sean más equitativas, y que incluyan a todas y a todos. Segundo tema: el medio ambiente. Tercer tema: muy importante, competitividad frente al resto del mundo. Cuarto: migración y desarrollo, van juntas las dos. Quinto: salud. Sexto: seguridad común”, enlistó.

Es el tema migratorio el punto en el que el López Obrador ha venido insistiendo desde que asumió la presidencia de México, en un primer momento al entonces Presidente Donald Trump, y ahora a su homólogo, Biden. A ambos, el Presidente mexicano ha solicitado invertir en el desarrollo de Centroamérica, al considerar esta acción como una estrategia para evitar la migración masiva hacia Estados Unidos.

El 7 de mayo de 2019, Presidente López Obrador dio a conocer que presentó una propuesta al Gobierno de Estados Unidos para que los recursos destinados a la Iniciativa Mérida, un proyecto que arrancó en el 2007 para combatir el narcotráfico, sean reorientados hacia un plan de desarrollo que, detalló, a través de la creación de empleos frene la migración forzada.

“Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo porque esto no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que la haya para el desarrollo”, explicó el mandatario federal en su habitual conferencia matutina, en la que agregó: “Queremos que la inversión se dedique a las actividades productivas y a la creación de empleos. No queremos recursos para otro tipo de apoyos militares”.

Con este propósito, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que ya se encontraba en conversaciones con el Gobierno estadounidense para anular dicho plan, incluso, recordó que semanas atrás la Casa Blanca expresó su intención de que millones de dólares se invertirían al sur de México y en Centroamérica.

Asimismo, indicó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) colaboró con el Gobierno mexicano para elaborar un plan de desarrollo integral, enfocado al propio país y a las naciones centroamericanas con el objetivo de frenar los flujos migratorios. “La Cepal nos ayudó con un plan de desarrollo integral para toda la región. Para atender los flujos migratorios se necesita desarrollar empleos y economía en México y Centroamérica”, subrayó en ese momento.

Pero la desaparición de la iniciativa Mérida se materializó dos años después, en octubre de 2021, cuando los gobiernos de México y Estados Unidos celebraron el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) con el que dieron inicio denominado Entendimiento Bicentenario, también llamado Marco Bicentenario México-Estados Unidos, que estaría enfocado en la seguridad, la salud pública y las comunidades seguras, no obstante, el tema migratorio siguió a la deriva.

El 18 de abril de 2021, el Presidente López Obrador dio a conocer que propondría a su homólogo estadounidense, Joe Biden, extender el programa Sembrando Vida, que ya están en marcha en México, a Centroamérica, con el objetivo de contener el flujo migratorio hacia Norteamérica.

En un video difundido en sus redes sociales, el mandatario mexicano detalló que presentaría su propuesta durante un foro sobre el cambio climático que se llevaría a cabo unos días después, el 22 de abril. “Vamos a tener una cumbre sobre medio ambiente, sobre cambio climático el jueves próximo, y lo que quiero proponer, y lo comparto con ustedes, es que se amplíe a Centroamérica el programa Sembrando Vida, que sembremos árboles”, dijo.

En el clip destacó que la aplicación de Sembrando Vida podría generar entre un millón 200 mil y un millón 300 empleos para los países centroamericanos y del sur de México, y con ello evitar “que la gente no se vea obligada a emigrar, ayuda mucho al medio ambiente”.

“Si sembramos millones de árboles, vamos a dar millones de empleos”, aseguró el Presidente López Obrador, quien detalló que, por ejemplo, en México ya se han generado 400 mil empleos, a través de la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, lo que impactaría en el flujo migratorio, que, dijo, se podría ordenar e incluso, se podrían ofrecer visas temporales de trabajo a quienes formen parte de Sembrando Vida.

“Podríamos hacer un acuerdo, decir, si vas a sembrar café, cacao, te apoyamos tres años, y más, pero a los tres años, ya que tengas cultivo, ya tienes derecho, en automático, una vía de trabajo a Estados Unidos, vas seis meses y regresas a tu pueblo, y luego tres años después de tener tu visa de trabajo, ya tienes derecho a solicitar la nacionalidad estadounidense, entonces es ordenar el flujo migratorio. No estar rechazando y aplicando medidas coercitivas”, destacó.

Sin embargo, las propuestas del Presidente López Obrad no han tenido la respuesta esperada, ya que en mayo de 2022, aseguró que el Gobierno de ese país se comprometió a destinar cuatro mil millones de dólares en un plan de apoyo a centroamérica, pero que hasta ese momento no se había “invertido prácticamente nada”.

Al referirse a la llamada que el viernes 29 de abril sostuvo con el mandatario estadounidense, el tabasqueño detalló que desde la administración encabezada por el entonces Presidente Doland Trump se acordó que dicha cantidad se invertiría en un plan en favor de los países centroamericanos, con el propósito de que sus poblaciones no tuvieran la necesidad de migrar hacia territorio estadounidense.

“Pero hasta ahora no se ha invertido prácticamente nada”, expresó el mandatario mexicano en su conferencia matutina del 4 de mayo de 2022, en la que detalló que durante la conversación telefónica insistió en el tema migratorio y las alternativas para combatir estos flujos, ya que, consideró, la problemática no se resuelve “sólo sellando las fronteras, con medidas coercitivas, no, eso no es posible”.

“Hay que atender las causas. Es lo que estamos planteando. Cada vez hay más aceptación, los estamos convenciendo de que se atienda así el fenómeno migratorio. Hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos”, comentó el Jefe del Ejecutivo federal.

“Hablamos de los programas para el desarrollo en Centroamérica. El asunto migratorio, cómo nosotros y también el presidente Biden está cada vez más convencido de que hay que atender las causas, que hay que producir, generar empleos en los países de Centroamérica”, añadió.

Pero esta no ha sido la única ocasión en que el Presidente mexicano ha recriminado al Gobierno de Estados Unidos su falta de apoyo hacia Centroamérica. Semanas atrás, el 22 de marzo de 2022, lamentó que ese país esté destinando más recursos a la guerra que Ucrania mantiene con Rusia en lugar de fomentar el desarrollo en regiones en que enfrentan una crisis migratoria.

“Lo que queremos es que se invierta. Acaban de autorizar recursos para Ucrania, y está bien, porque es su política de proteger a Ucrania, han decidido eso. Pero se lo aprobó el Congreso creo que en dos días, y el apoyo para los hermanos centroamericanos, ya va para cuatro años, y no se aprueba”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Al hablar sobre la visita del Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a territorio nacional, el mandatario mexicano detalló que el tema migratorio fue el principal que se abordó durante el encuentro, ya que a su consideración en necesario “invertir y tienen que apoyar en El Salvador, en Honduras, en Guatemala”, insistió.

“No se ha podido lograr una respuesta favorable”, lamentó López Obrador, quien recordó que son muchos mayores los recursos que Estados Unidos está destinando a apoyar a Ucrania, país que desde inicios del 2022 se encuentra sumida en un conflicto bélico con Rusia.

“¿Por qué no se aprueban los recursos para Centroamérica? Lo que se aprobó para Ucrania fue una cantidad mucho mayor que lo que se está necesitando para apoyar a los pueblos pobres de los países de Centroamérica y del Caribe”, insistió el Jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador subrayó que con el apoyo a los países centroamericanos también se contribuiría a “atemperar el fenómeno migratorio”. En este sentido, ejemplificó, México ya cuenta con diversos programas en favor de la población, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, pero, enfatizó, “desde luego no tenemos suficientes recursos”.

“De eso hablamos (con el Secretario Mayorkas) y no sólo es que haya trabajo, sino que también tengan la posibilidad de obtener visas de trabajo, ordenar el flujo migratorio y cambiar la política”, reiteró el mandatario federal.

Mientras el Gobierno de Estados Unidos es cuestionado por no mirar hacia Centroamérica y endurecer las restricciones en la frontera con México destina millones de dólares en apoyo al conflicto Ucrania-Rusia.

El 13 de marzo de 2022, el Senado de Estados Unidos aprobó un paquete de gasto de 1.5 billones de dólares para combatir diversas problemáticas, en el que también incluyó destinar 13 mil 600 millones de dólares en ayuda para Ucrania, recursos que se sumaron a los 350 millones de dólares en asistencia militar que anunció el país el 25 de febrero del mismo año.

“A la vez que Ucrania lucha con valentía y orgullo contra el ataque brutal y sin provocación de Rusia, he autorizado (…) 350 millones de dólares para el respaldo inmediato de la defensa de Ucrania”, dijo Antony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos, en un comunicado, en el que detalló que dichos fondos contemplan “asistencia defensiva letal” en favor de Ucrania para que hiciera frente a la embestida rusa.

En mayo de 2022, el Senado estadounidense aprobó destinar 40 mil millones de dólares más a Ucrania. Además, en el proyecto presupuestal de 1.7 billones que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el pasado mes de diciembre, se contemplaron más recursos en apoyo a Ucrania.

Este jueves 5 de enero, también se dio a conocer que Estados Unidos enviará a Ucrania dos mil 850 millones de dólares en apoyo militar, según información difundida por la agencia Associated Press (AP). Ese mismo día el Presidente Joe Biden anunció que su gobierno rechazará a los cubanos, haitianos y nicaragüenses que crucen ilegalmente la frontera desde México, lo que se suma a una medida similar contra la comunidad venezolana.

De acuerdo con fuentes citadas por AP, el masivo paquete incluirá por primera vez varias decenas de vehículos de combate Bradley, con el objetivo de hacer llegar la mayor cantidad posible a las fuerzas ucranianas durante los meses de invierno, antes que llegue la primavera y que inicie un esperado aumento de los enfrentamientos.

Los Bradley son vehículos de combate con blindaje medio que pueden servir como un transporte fortificado de tropas en el campo de batalla. Tiene orugas en lugar de ruedas, pero es más ligero y ágil que un tanque. Es capaz de trasladar unas 10 personas y es considerado un medio crucial de transporte de soldados de manera segura a las zonas de batalla. Además, el Gobierno estadounidense enviará vehículos todoterreno, vehículos de protección contra emboscadas resistentes a explosivos y una gran cantidad de misiles y otras municiones.

Este anuncio se da casi al mismo tiempo del que contempla más restricciones contra migrantes centroamericanos. “No, no se presenten simplemente en la frontera”, enfatizó el Presidente Biden al dar a conocer los cambios, que incluyen el aceptar, durante dos años, sólo 30 mil personas al mes provenientes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití.

A estos refugiados les ofrecerá la posibilidad de trabajar legalmente, siempre y cuando procedan de forma legal, tengan patrocinadores que reúnan ciertos requisitos y aprueben las verificaciones de antecedentes. “Este nuevo proceso es ordenado”, declaró Biden al respecto. “Es seguro y humano, y funciona”, sostuvo.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional advirtieron que comenzarían a negar el asilo a quienes eludan las vías legales y que no soliciten asilo primero en el país por el que viajaron rumbo a Estados Unidos.

