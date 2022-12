EU evalúa dejar en libertad a más migrantes una vez que finalice el Título 42

Por Rebecca Santana y Elliot Spagat

Washington, 15 de diciembre (AP) — El Departamento de Seguridad Nacional señaló que podría dejar en libertad a más migrantes dentro de Estados Unidos en lo que se procesan sus casos una vez que concluyan la próxima semana las restricciones al asilo implementadas durante el Gobierno de Donald Trump.

El departamento reportó un menor tiempo de procesamiento para los migrantes detenidos en la frontera, más carpas de detención, aumento de personal y un incremento en el proceso penal de traficantes, resaltando su progreso en la implementación de un plan dado a conocer en abril.

Pero el documento de siete páginas con fecha del martes no incluyó ningún cambio estructural relevante en un momento en que se registra un alto número de migrantes que ingresan al país. Las autoridades esperan que lleguen todavía más una vez que finalice la medida conocida como Título 42, bajo la cual se les ha negado a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo en más de 2.5 millones de ocasiones bajo el argumento de evitar la propagación de la COVID-19.

Un Juez federal en Washington ordenó el fin del Título 42 el 21 de diciembre, pero algunos estados con Gobiernos republicanos solicitaron a una corte de apelaciones que mantuviera la medida en vigor. El Gobierno federal también ha impugnado algunos aspectos del fallo, aunque no se opone a que concluya la aplicación de la norma la próxima semana. La disputa legal podría definirse de último minuto.

El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, viajó hace poco a El Paso, Texas, donde el domingo pudo ver una gran actividad migratoria después de que la zona se convirtiera en octubre pasado en el corredor de mayor actividad de cruces ilegales. El Paso ha sido un imán para venezolanos, nicaragüenses, cubanos, colombianos, ecuatorianos y migrantes de otras nacionalidades.

El cambio geográfico hacia el extremo occidental de Texas posiblemente sea resultado de los cálculos de los traficantes de personas en cuanto a la mejor ruta, indicó Nicolas Palazzo, abogado de Las Americas Immigrant Advocacy Center en El Paso.

Al igual que otros grupos de activistas que trabajan directamente con el Departamento de Seguridad Nacional, Palazzo dijo que no ha conversado con la agencia sobre los planes a implementar una vez que finalice el Título 42. La pregunta clave es: ¿Cómo procesarán las autoridades a los migrantes que han esperado tanto tiempo para pedir asilo?

