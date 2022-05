Papa pide rezar para acabar con la “locura de la guerra” y sufrimientos de ucranianos

“Y recemos para que los responsables de las Naciones no pierdan el sentir de la gente que quiere la paz y saben bien que las armas no la traen nunca”, añadió el pontífice en su discurso.

Ciudad del Vaticano, 8 may (EFE).- El Papa Francisco pidió hoy rezar para acabar con la “locura de la guerra” y “los sufrimientos de los ucranianos”, y para que los “responsables de las Naciones no pierdan el sentir de la gente que quiere la paz y sabe bien que las armas no la traen nunca”.

Tras el rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro, el Papa pidió “confiar a la Virgen el ardiente deseo de paz de tantas poblaciones en el mundo que sufren el insensato desastre de la guerra” y también por los “sufrimientos y lágrimas de los ucranianos”.

“Ante la locura de la guerra continuemos rezando el rosario”, dijo Francisco recordando la iniciativa de rezar durante todas las tardes un rosario para la paz.

En una reciente entrevista en el diario Corriere della Sera sobre si es lícito el envío de armas por parte de los países a Ucrania, el Papa respondió: “Estoy demasiado lejos de la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos. Lo que está claro es que en esa tierra se están probando armas. Los rusos ahora saben que los tanques sirven de poco y están pensando en otras cosas. Las guerras se libran para esto: para probar las armas que hemos producido”.