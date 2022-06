Gustavo de Hoyos no descarta que la alianza abandere a Colosio para 2024

“Formalmente en la mesa de negociación no se ha incluido ni tampoco excluido, no se ha descartado ni encartado ninguna posible candidatura”, afirmó Gustavo de Hoyos sobre un posible candidato presidencial ya determinado por el bloque opositor.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- Gustavo de Hoyos, cofundador de la organización Sí por México y expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no descartó que Luis Donaldo Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey, Nuevo León, sea una opción de candidato presidencial para las elecciones de 2024. Sin embargo, afirmó que aún no se han definido los nombres de los posibles candidatos.

En entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire, De hoyos aseguró que en las mesas que ha llevado la organización de la que forma parte, y que ha impulsado la coalición Va por México, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), y en las que le “ha tocado participar no se ha hablado de nombres”.

Sostuvo que para que se llegue a definir a un candidato presidenciable deberán establecer un mecanismo con el que se logre tal determinación. “En las mesas donde me ha tocado participar no se ha hablado de nombres. Lo que se está buscando es definir un mecanismo que permita construir la decisión. Seguramente por sus propios méritos, cuando llegue el momento, será una de varias alternativas que se puedan poner en la mesa”, dijo.

“Al menos hasta donde yo tengo conocimiento, formalmente en la mesa de negociación no se ha incluido ni tampoco excluido, no se ha descartado ni encartado ninguna posible candidatura”, añadió el empresario.

No obstante, el expresidente de Coparmex consideró que una alianza en la que se incluya al partido Movimiento Ciudadano, que impulsó la candidatura de Colosio Riojas a la Alcaldía de Monterrey, sería lo más “deseable” para hacer contrapeso al partido oficialista, Morena, además de la mejor opción para el partido naranja.

“No hay duda que una coalición opositora de cuatro partidos, conformada por el PAN, por el PRI, por el PRD y de manera hipotética por Movimiento Ciudadano es la fórmula deseable, la mejor fórmula para la oposición. También estoy absolutamente convencido que es la mejor opción que tiene Movimiento Ciudadano”, enfatizó.

De Hoyos consideró que pese a que Movimiento Ciudadano ha ido creciendo señaló que sus resultados son “marginales”, por lo que, dijo, lo mejor para ellos sería unirse a Va por México. “Son resultados crecientes de donde vienen, pero marginales”, sostuvo el empresario.

“Sería difícil pensar que transitar con una candidatura aislada para MC puede ser la mejor decisión, si quieren ser competitivos desde el punto de vista electoral”, agregó el cofundador de Sí por México, quien reconoció que Morena, su principal rival electora,l ha ido creciendo en los últimos años, por lo que la oposición ha recurrido a la unión.

“Lo que creo que es un hecho inequívoco es que el partido del Gobierno, Morena, ha crecido su presencia nacional, sería una necedad no reconocerlo, igual hay que destacar que la coalición cuando va junta, cuando presenta candidaturas competitivas y probadas puede ser una opción como lo demostró en el estado de Durango y el estado de Aguascalientes”, dijo el empresario, y exhortó a que, ya pasados los ánimos por los recientes comicios, los dirigentes de los partidos opositores reconsideren la opción de unirse en alianza.

“Creo que en lo que tienen que ver con las oposiciones, el mensaje más importante es la relevancia que tiene la unidad, y lo digo de esa manera porque sin ‘echar las campanas al vuelo’, creo que no hay motivo para ello, lo cierto es que en las dos elecciones estatales donde no se logró conformar la coalición Va por México hubo derrotas muy significativas, claras para los partidos que conforman Va por México, y en los estados en los cuales sí se conformó esta coalición el resultado de día es 50 por ciento y 50 por ciento, desde luego que se pueden desmenuzar una serie de factores, pero una lección me parece inequívoca, es que las oposiciones si quieren ser competitivas tienen que buscar la unidad”, consideró.

Tras la derrota electoral que sufrió la coalición Va por México, que mantuvo la gubernatura de sólo dos estados, Aguascalientes y Durango, de las seis que estaban en juego, los dirigentes del partido naranja han rechazado unirse a la alianza PRI-PAN-PRD, como desde hace tiempo se les ha ofrecido, y han expresado que en las futuras elecciones planean ir en solitario.

Este martes 7 de junio, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda, aseguró que el partido naranja se está concentrando en un proyecto de país en vez de unirse a la coalición “Va Por México”, que “piensa en su supervivencia”.

“Mientras unos piensan en la supervivencia, en Movimiento Ciudadano pensamos en un proyecto de país. Ni el oficialismo ni los partidos tradicionales le ofrecen a México una opción distinta”, expresó el político en redes sociales.

Ese mismo día, el Senador Damián Zepeda planteó que el PAN debe analizar si continúa en su alianza con el Partido Revolucionario Institucional PRI luego de la derrota electoral del pasado fin de semana y considerar, en cambio, unir fuerzas con Movimiento Ciudadano.

“En todo caso deberíamos evaluar una suma que el eje sea PAN y Movimiento Ciudadano que creo podemos tener un planteamiento más de cambio, que genere esperanza y que sume fuerzas […] Yo no creo en esa alianza PAN-PRI, voy a seguir impulsando la idea de que son polos distintos”, dijo el expresidente nacional del PAN también en entrevista con Álvaro Delgado en SinEmbargo Al Aire.

El Senador Damián Zepeda aseguró que contrario a lo que dicen en la alianza Va por México, la oposición sufrió una dura derrota el fin de semana y afirmó que no sirve de nada querer presentar una cara distinta a la ciudadanía pues “sólo se cae en el autoengaño”.

El mismo día de las elecciones, en una entrevista con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela para el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire, Jorge Triana, Vicecoordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, reconoció que Luis Donaldo Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey, en Nuevo León, puede abanderar una coalición como la que el PAN busca construir con los partidos de oposición.

“Luis Donaldo Colosio cumple con una característica que me parece esencial y fundamental para que pueda ser un abanderado de una coalición como la que estamos perdiendo: no milita en ninguno de los partidos de oposición, ni siquiera en Movimiento Ciudadano, no tiene un nivel de conocimiento amplio él, pero su apellido sí, es una persona que pudiera verse como que puede amalgamar de manera adecuada una coalición con miras al 2024, porque no tiene un compromiso con un partido político”, dijo.

El legislador panista sostuvo que Colosio Riojas no sólo podría aspirar a la Presidencia de México en las elecciones de 2024, sino que, incluso, tiene más posibilidades de competir que algunos de los posibles candidatos de Morena, como, dijo, muestran algunas encuestas que se han realizado.

“Las encuesta de opinión dicen que no solamente es presidenciable, sino que es el más rentable de los presidenciables, incluso contrastado con los personajes que tiene Morena formados, lo cual es sorpresivo para todos”, comentó el panista.