“Me quedo en Morena. Ya cerré mi ciclo en el Senado”: Monreal tras reunión con AMLO

El Senador morenista agradeció la mención que hizo el Presidente López Obrador en la conferencia matutina del día de hoy.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- Luego de tener una breve reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Senador Ricardo Monreal aseguró que se mantendrá en Morena “hasta la muerte“.

El día de hoy, el presidente de la Junta de Coordianciómn Política (Jucopo) del Senado de la República se reunió con el Presidente de la República en Palacio Nacional.

“Encuentro afortunado en Palacio Nacional con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, reforzando nuestra amistad y convicción para continuar con la transformación que un día soñamos. Agradezco su reconocimiento en ‘La mañanera’ al trabajo de las y los senadores”, escribió Monreal en su cuenta de Twitter.

A la salida del encuentro, representantes de los medios de comunicación le preguntaron si descartaba que fuera candidato independiente si no fuera elegido como aspirante presidencial por Morena para 2024.

“Descartadísimo, voy a mantenerme en Morena hasta la muerte”, contestó.

Asimismo, señaló que piensa pedir licencia como Senador la próxima semana para dedicarse a la aspiración presidencial.

Esta mañana, el Presidente López Obrador dijo que tras la inminente salida del Canciller Marcelo Ebrard Casaubón de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la posible partida de Adán Augusto López Hernández de la Secretaría de Gobernación (Segob), quiere que éstos sean los últimos cambios de su Gabinete en lo que resta del sexenio.

“Esto sí lo estoy pensando, estoy pensando, lo que quiero es que con estos cambios, se lleve a cabo un reacomodo ya definitivo. […] Que ya el Gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, o sea, un año tres meses, o sea, ya no apostar a que se den otros cambios, sino aprovechar ya para terminar con el equipo que me ayuda”, dijo.

De la misma forma, el mandatario aprovechó para mencionar y comentar sobre los posibles aspirantes a la candidatura de Morena para el proceso electoral presidencial de 2024: el Senador Ricardo Monreal, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, el Canciller Marcelo Ebrard, el Secretario Adán Augusto López, y el Diputado Gerardo Fernández Noroña.

Sobre Monreal, el Presidente señaló que fue “muy importante” para lograr las reformas constitucionales desde el Poder Legislativo, “faltan algunas, pero las fundamentales ya están ahí”, y destacó las reforma al sistema de pensiones, la Revocación de Mandato y la creación de la Guardia Nacional (GN).

El próximo domingo 11 de junio se tiene previsto que el Consejo Nacional de Morena —que preside el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo— sesione para proponer el método de selección de la candidatura presidencial del partido, así se establece en el punto tres del orden del día: “reflexión y propuesta para el proceso de selección del Coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación 2024-2030”.