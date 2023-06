Ebrard está preparando toda una agenda para recorrer el país, adelanta Malú Mícher

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien dejará su cargo el próximo 12 de junio para enfocarse de lleno a contender por la candidatura presidencial de Morena, está preparando una agenda para recorrer el país con el objetivo de ir consolidando su proyecto afirmó la Senadora Malú Mícher, coordinadora de sus redes de apoyo.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la legisladora por el estado de Guanajuato dijo que Ebrard desea recorrer cada estado de la República para escuchar a la gente, saber cuáles son sus demandas y así poder presentar propuestas que generen beneficios a todos.

Malú Micher recordó que el Canciller Ebrard propuso a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, tres puntos a considerar durante el proceso de elección del candidato o candidata que representará al partido en 2024: el debate entre aspirantes, renuncia o separación de sus cargos y una encuesta acordada, accesible.

El pasado 6 de junio, Ebrard Casaubón anunció en conferencia de prensa que el lunes 12 de este mes presentará su renuncia como Secretario de Relaciones Exteriores para enfocarse en su campaña y contender por la candidatura presidencial de Morena.

Este domingo el Consejo Nacional de Morena se reunirá para proponer el método de selección de la candidatura presidencial del partido. El Canciller Ebrard ha expresado en distintas ocasiones sus dudas sobre el proceso de elección de la candidatura presidencial del partido oficialista, tanto que ha presionado a Mario Delgado, dirigente nacional, para que establezca fechas y requerimientos lo más pronto posible, y hasta ha pedido a las y los gobernadores del guinda tener prudencia y “no inclinar la balanza” o convertirse abiertamente en coordinadores de campaña, ante el apoyo de algunos de los mandatarios estatales al resto de las y los aspirantes.

Por ello, este martes el Canciller se adelantó a los demás aspirantes presidenciables y lanzó su campaña interna en Morena para ser el candidato presidencial.

Al respecto, Malú Micher afirmó que Marcelo Ebrard es un hombre de paz, que siempre busca conciliar para llegar a acuerdos y que está convencido de que la unidad es fundamental para llegar a buen puerto en 2024, pero dijo, también está convencido de que todos los interesados deben debatir para proponer ideas y confrontar perspectivas en un ambiente de respeto.

“Marcelo siempre ha sido siempre un hombre muy respetuoso de todos sus compañeros, es especialista en negociar por la paz que estar ofendiendo a la gente, a él no le gusta, nunca se ha peleado públicamente con nadie, es un hombre de paz, muy conciliador, está absolutamente convencido de que la unidad es fundamental, pero también está convencido de que las cosas deben ser muy transparentes, está muy convencido de que no podemos tener un proceso en donde a la gente se le amenaza, se le coacciona o se le obliga a una serie de prácticas que no favorecen un proceso limpio, un proceso amigable y proceso que tienda a la unidad. Al contrario, Marcelo por eso quiere el debate, lo que quiere es un intercambio respetuoso, sereno de ideas donde cada quien manifieste su propuesta porque es un proceso democrático, republicano y pacífico. Los debates siempre han sido un espacio de intercambio, son actos muy respetuosos, muy pacíficos y buenos para la vida del país”.

La Senadora Mícher insistió en que el proceso de elección de candidatos no debe coaccionar ni ofender a ninguna persona, además, dijo, debe incluir a la ciudadanía que esté interesada en participar.

“Este proceso debe ser un proceso que no coaccione a nadie, donde no se usen recursos materiales ni humanos, en donde la gente ofenda. Además lo más importante, la ciudadanía quiere participar, y esa ciudadanía ha sido bienvenida, a mí no me gusta hablar mal de mis compañeras, de mis compañeros porque he caminado con ellos los últimos 25 años de mi vida y no lo haría, pero tengo que defender este proyecto y tengo que defender en lo que creo, y creo que Marcelo como un gran aliado de la paz, como un hombre que tiene 42 años de experiencia en la función pública, ese hombre para mí es un proyecto necesario para esta patria, México necesita a Marcelo”.