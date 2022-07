Teníamos que correr a escondernos, recuerda Christian Chávez sobre “Puto” de Molotov

A través de sus redes sociales el exintegrante de RBD se lanzó contra la banda Molotov por mencionar en una entrevista desde España que el tema “Puto” era un himno de la comunidad LGBT+ en México.

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Después de que Molotov mencionara en una entrevista que el tema “Puto” era un himno de la comunidad LGBT+, Christian Chávez se lanzó contra la banda por dichas declaraciones.

A través de su cuenta de TikTok, el exintegrante de RBD se pronunció sobre el tema, mencionando que dicho tema no es ningún himno.

“Hace poco vi una entrevista que se le hizo al grupo Molotov en la cual aseguran que el tema ‘Puto’ es un tema de la comunidad LGBTQ+ ¡No señores, no se equivoquen!”, menciona Chávez en el video.

Asimismo, el cantante aseguró que cuándo sonaba la canción, él y muchas otras personas corrían a esconderse por temor a ser violentados.

“Por lo menos en mi caso y yo sé que en el caso de muchísimas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes teníamos que correr a escondernos al baño, teníamos que salir a otro lugar o éramos violentados […] Esa canción no es de mi comunidad, esa canción no me representa, generó odio durante mucho tiempo”, añadió el intérprete de “Libertad”.

Para finalizar, Christian Chávez pidió respeto para todos los que forman parte de la comunidad por parte de aquellos intérpretes que busquen hacer una canción del tema. “Un poquito de corazón cuando se hable de esos temas, porque una persona cisgénero -heterosexual no puede hablar de este tema sin saber todo lo que hemos vivido los que estamos detrás”.

El pasado martes, la banda Molotov concedió una entrevista a EuropaPress desde España en la que declararon que no le temen a la censura y reafirmaron que su canción “Puto” es un himno para la comunidad LGBT+.

“No nos arrepentimos de la canción. Hay que entender el contexto y el uso de las palabras en México. Allí se ha convertido en un himno. Si tú estás orgulloso de ser quién eres, no hay que sentirse ofendido”, señaló Randy Ebright en una entrevista concedida a Europa Press en los estudios Warner Music Spain (Madrid).

La banda participará el 3 de septiembre en el festival Vive Latino en Zaragoza y abrirá los conciertos de Guns N’ Roses en Latinoamérica, además del lanzamiento de su sencillo “No Olvidamos”, con el que hacen un repaso a la actuación de los líderes políticos que ha tenido México en las últimas décadas, como José López Portillo, Enrique Peña Nieto o el actual líder, Andrés López Obrador.