AMLO, abierto a cambios en reforma al Poder Judicial; se le pasó ajustar un requisito

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que espera que la iniciativa de la reforma al Poder Judicial sea revisada y debatida, pues reconoció que se equivocó en no disminuir los años de experiencia para ser Juez.

Desde Palacio Nacional, señaló que no es su intención que se apruebe fast track la reforma en el Congreso de la Unión, sino que se mejore y enriquezca con la discusión.

“Que haya participación y que también se ajuste. Nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma a nuestra iniciativa. Si se va a mejorar y se va a enriquecer, pues adelante. Se nos fue en la iniciativa que deben de tener cinco años de experiencia los que puedan participar”, apuntó.

“He estado en contra de eso; sin embargo, se nos pasó. Soy más partidario de que una mujer o un hombre que se titula como abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la Ley. Está lleno de frescura, de ideales, de llevar a la práctica que ‘al margen de la Ley, nada, y encima de la Ley, nadie’. Ya cuando va pasando el tiempo, a los cinco años, en casi todos los requisitos piden 10 años de experiencia, a los 10 años ya saben bastante, pero ya perdieron la mística, ya aprendieron otras cosas que no se necesitan”, agregó.

Asimismo, el Presidente sostuvo que la impartición de justicia se puede lograr con voluntad, y reiteró su interés por que se reforme el Poder Judicial.

“¿Qué es muy compleja la impartición de justicia, cuando se actúa con rectitud y no por conciencia? Como suele pasar, que se llevan a los jueces a comer y los tratan muy bien, y van a vacacionar. Entonces todo eso se puede hacer si hay voluntad. Yo creo que hace falta la reforma del Poder Judicial y ojalá se siga debatiendo. Todo esto va a ayudar muchísimo, porque si no, pues porque un Juez lo decide”, mencionó.

“Si no, todo esto se puede hacer si hay voluntad. Yo creo que hace falta la reforma al Poder Judicial, ojalá se siga debatiendo. Todo esto va a ayudar muchísimo. Si no, entran los delincuentes, y si tienen influencia o dinero, salen. Es importante la reforma al Poder Judicial. No es venganza ni nada. Nosotros pensamos que esto va a ayudar mucho para que no haya impunidad, que se viva en un auténtico Estado de Derecho”, complementó.

La Reforma Judicial fue propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Claudia Sheinbaum Pardo; su punto nodal es la elección popular de ministros, jueces y magistrados. Pero no sólo eso. La iniciativa contempla también disminuir de 11 a nueve los miembros del pleno de la SCJN, resolver con mayor celeridad los asuntos que lleguen ante togados e implementar una política de austeridad.

Se estima que la Reforma al Poder Judicial podría quedar lista este mismo año e indicó que, de ser así, en 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendría la capacidad de convocar a la ciudadanía a elecciones para elegir a ministros, jueces y magistrados.