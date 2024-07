La Tierra sumó su 13er récord mensual consecutivo de calor en junio, dice Copernicus

Por Seth Borenstein

WASHINGTON (AP).- La racha de más de un año de meses cálidos que rompen récords en la Tierra siguió extendiéndose hasta junio, según el servicio europeo de cambio climático Copernicus.

Hay esperanza de que el planeta pronto verá el fin de los récords en esta racha de calor, pero no del caos climático que la acompaña, dijeron científicos.

La temperatura global en junio fue de un calor récord por decimotercer mes consecutivo y representó el duodécimo mes seguido en que el mundo se ubicó 1.5 grados Celsius más cálido que en la época preindustrial, señaló Copernicus en un anuncio difundido este lunes temprano.

June Temperature highlights:

globally warmer than any previous June on record, at 0.67°C above the 1991-2020 average;

the 13th month in a row that is the warmest on record for the respective month of the year.

