Las petroleras Repsol y Eni descubren yacimiento de crudo y gas en el Golfo de México

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).- Un consorcio conformado por la petrolera española Repsol y la italiana Eni informó este lunes el descubrimiento un yacimiento de petróleo y gas en el Golfo de México, el cual podría albergar hasta 400 millones de barriles de petróleo crudo.

“Las estimaciones preliminares indican un potencial descubierto de alrededor de 300-400 millones de barriles equivalentes (Mboe) de petróleo y gas asociado”, apuntó.

The strategic importance of our operations in #Mexico continues to grow with the latest discovery in Block 9 in the Sureste Basin, allowing us to study a potential future “Hub” development, in synergy with the infrastructures located nearby. https://t.co/NJhxmxS8gf pic.twitter.com/CvJXaYXg68

— eni (@eni) July 8, 2024