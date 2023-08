El Frente busca cobijo en figuras de derecha y centro para salvar el proceso interno

Horas después de que surgieran acusaciones de parcialidad en favor de la Senadora Xóchitl Gálvez en el Frente Amplio por México, los dirigentes del PAN, PRI, y PRD anunciaron la creación de un Misión de Acompañamiento Cívico.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).–Dirigentes de los partidos de la alianza Va por México descartaron que ya tengan definida a la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz como su candidata a la Presidencia de 2024, pese a las críticas que ayer hizo el exsenador panista Jorge Luis Preciado al calificar como una farsa el proceso de selección del Frente Amplio por México y anunciaron la creación de una Misión de Acompañamiento Cívico integrada por 26 mujeres y hombres que “vigilarán” su proceso interno.

Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) negó haber pedido a Jorge Luis Preciado que deje la contienda para sumarse al equipo de Xóchitl Gálvez. “No, lo que nosotros queremos es que haya participación, que puedan llegar a esta primera etapa tantos como sean posibles, que reúnan las firmas todos los que quieran y tengamos un proceso, como hasta hoy, muy nutrido y participativo”.

El dirigente panista también negó que los señalamientos sobre un trato desigual entre aspirantes dinamiten la selección del Frente Amplio. “El proceso va muy fuerte, la gente está sumamente emocionada, se están registrando en los 32 entidades (…) Ese entusiasmo que se ha generado no lo va a detener nadie, ni con buenas ni con malas intenciones”.

Por su parte, Jesús Zambrano, dirigente del PRD, dijo que se le ha pedido al Comité Organizador revisar los “comportamientos extraños” en la recolección de firmas que denunció el fin de semana Gálvez Ruiz, pese a ellos y las acusaciones de Jorge Luis Preciado, aseguró que “las cosas van esencialmente bien”

“Los dados no están cargados para nadie”, dijo en entrevista a medios.

No obstante, los señalamientos en contra del proceso no son nuevos. Antes siquiera de arrancar la Senadora panista Lilly Téllez se bajó de la interna al poner en duda la transparencia y el método seleccionados, lo mismo ocurrió con la Senadora priista Claudia Ruiz Massieu, quien también cuestionó la manera en la que se seleccionaría al precandidato presidencial de la oposición. “Si promoví que la ciudadanía pudiera participar activamente en la selección del candidato, no puedo estar conforme con un padrón acotado que excluye a la mayoría ciudadana”, dijo en ese entonces.

El último caso ruidoso fue el del exlegislador Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien anunció su salida del PAN tras 29 años de militancia, debido a presuntas irregularidades en el Frente. “El proceso en el que estoy participando es una farsa. En [el Partido] Acción Nacional me dicen que está todo arreglado: [Santiago] Creel y Xóchitl [Gálvez]; del PRI, Enrique [de la Madrid] y Beatriz [Paredes]; y del PRD, uno: Silvano [Aureoles]. El proceso está arreglado”, acusó.

Alejandro Moreno, presidente del PRI, defendió en la conferencia de prensa que, pese a las críticas que han recibido, el proceso ha sido “transparente y equitativo”, por lo que confío en que la participación del grupo internacional dará certeza en la selección de quien los representará en 2024.

Es en ese contexto que surge ahora, la Misión de Acompañamiento Cívico que integran Alejandra Morán de la organización Chalecos, de la cual se han deslindado los chalecos amarillos de Francia, el exconsejero del Instituto Federal Electoral, Andrés Albo Marquez; Carla Érika Ureña, de [email protected], y Juan Francisco Torres Landa, Miembro, de UNE México, ambas organizaciones parte de los membretes de las agrupaciones civiles ligadas a Claudio X. González.

Están además el politólogo José Antonio Crespo, crítico del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador; Jimena Villicaña, asesora Legislativa en Congreso del Estado de Michoacán; el académico Francisco Valdez Ugalde, Julio Juárez Gamiz, quien de 2015 a 2018 fue asesor de la presidencia del Consejo General de Instituto Nacional Electoral; Luis Miguel Santibáñez Suárez, exfuncionario del Instituto Electoral de Oaxaca y del Gobierno de Gabino Cué; la exdirectora del IPN en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Yoloxochitl Bustamante.

Figuran además Jenny Lincoln, del Centro Carter de Estados Unidos; Mauricio Etienne, Coordinador de Vínculos Ciudadanos una organización de Tamaulipas, de donde es el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, uno de los aspirantes, que llama al voto masivo contra Morena. Paulina Amosurrutia. Fundadora y directora de Unión Mujer, Educación con Rumbo y Seamos Héroes AC. así como Gerardo Velázquez. Unidos Somos Futuro, que promovió la campaña del INE no se toca.

En conferencia de prensa, presentamos a los integrantes del Observatorio del #FrenteAmplioPorMéxico, mujeres y hombres de experiencia y capacidad probadas, que fortalecerán este ejercicio democrático y ciudadano, garantizando en todo momento que las reglas acordadas se cumplan… pic.twitter.com/CT3fAz8ZgQ — PRI (@PRI_Nacional) August 8, 2023

El grupo de observación está formado además por Juan Carlos Hidalgo, presidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) de Costa Rica; Kareen Herrera Esparza. Profesora de profesión, militante del Partido Demócrata Cristiano de Chile hace 40 años, donde fue Vice presidenta de la Juventud Demócrata Cristiana; el exfuncionario chileno Harold Correa, ligado a la trama de presunto financiamiento ilegal de políticos conocida como el caso SQM, y Daniel Zovatto. Director regional América Latina y el Caribe de Idea Internacional.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, dijo que el grupo de ciudadanos realizará una “misión de observación ciudadana” del proceso e insistió en que ningún integrante tiene militancia partidista, aún cuando muchos de sus integrantes han desempeñado cargos público o forman parte de agrupaciones civiles afines al bloque opositor.

A la conferencia asistieron observadores internacionales y otros lo hicieron vía videollamada. Marko Cortés: “Tengo la certeza de que estamos haciendo historia”, dijo Corté sobre la decisión de unirse con otros partidos opositores para seleccionar a una persona que los represente en la elección presidencial de 2024.

De acuerdo con Cortés, hasta el momento, 2 millones 225 mil 319 personas se han registrado en la plataforma web del Frente Amplio por México para votar por una o un candidato en septiembre. El registro en el sitio web seguirá abierto hasta el 20 de agosto.

