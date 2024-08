Entrevista ¬ Atleta olímpico Uziel Muñoz dice que Corral y Campos le escatimaron apoyo

La falta de apoyos por parte de las autoridades de Chihuahua provocaron que el atleta olímpico Uziel Muñoz emigrara al estado de Nuevo León, entidad en donde fue cobijado y recibió el apoyo necesario para continuar con su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde ganó el octavo lugar en lanzamiento de bala.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El atleta mexicano Uziel Muñoz, quien logró finalizar a una histórica final de lanzamiento de bala en los Juegos Olímpicos de París 2024 y terminar en el octavo lugar, denunció que el Instituto Chihuahuense del Deporte (IChD) no lo apoyó en su preparación a la justa olímpica y le adeuda casi dos años de beca.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el atleta originario de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, detalló que la falta de apoyos comenzó durante la administración del exgobernador Javier Corral Jurado (2016-2021) y continuó durante el sexenio de la actual mandataria, María Eugenia Campos Galván.

“A mí me adeudan desde el 2020, sí, desde el 19, el 19 se me pagó en diciembre y ya después fue todo 2020, 2021 y hasta marzo del 2022, que fue cuando yo era atleta de Chihuahua con un resultado potencialmente fuerte en ese momento, un bronce en Juegos Panamericanos, un bronce en el Mundial Universitario, siendo exponente a unos Juegos Olímpicos”.

La falta de apoyos por parte de las autoridades de Chihuahua provocaron que Uziel Muñoz emigrara al estado de Nuevo León, entidad en donde fue cobijado y recibió el apoyo necesario para continuar con su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Represento al estado de Nuevo León porque me extendieron la invitación, me invitaron a formar parte de su equipo y me ofrecieron todas las amenidades que ocupa un atleta de alto rendimiento para llegar a los Juegos Olímpicos”.

Luego de la histórica participación de Uziel en los Juegos Olímpicos de París 2024, la Gobernadora Maru Campos publicó un mensaje de felicitación para él en sus redes sociales.

“Uziel Muñoz, todo Chihuahua te aplaude, ¡Eres un orgullo! Tu desempeño en la final fue increíble. A pesar de la lluvia, lo cual traía dificultades para ejecutar el lanzamiento, tú le hiciste frente y lo diste todo”, escribió la Gobernadora.

El atleta, aprovechó la ocasión y le recordó a Maru Campos la falta de apoyos que tuvo durante su administración, los cuales provocaron que terminara emigrando a Nuevo León.

“Los logros que he obtenido fuera del estado pues sí me generaron controversia porque cuando yo estaba representando a Chihuahua me cerraron las puertas para el ciclo de Juegos Olímpicos de Tokio. Yo estando en zona de clasificación pude haber sido olímpico en Tokio 2020, sin embargo, pues gracias a Dios que me cerraron las puertas, me pude mover a Nuevo León, se me abrieron nuevas oportunidades y ahorita estoy el 8 del mundo en los Juegos Olímpicos”.

—¿Aparte de ti hay otros atletas chihuahuenses que estén en la misma circunstancia?, se le cuestionó.

—Desconozco en sí personalmente cuál sea la situación de mis demás compañeros, sin embargo todos tuvimos que cambiarnos por las mismas situaciones, y ahorita los que estamos a Juegos Olímpicos es porque tuvimos el apoyo y los recursos para estar compitiendo a ese nivel —Uziel Muñoz.

Ante las declaraciones del deportista chihuahuense, la administración de María Eugenia Campos difundió una ficha informativa, en la que lamentó lo sucedido y culpó a la administración de Javier Corral Jurado por dejar de pagar becas a 178 deportistas.

“En el 2021 en la administración de Javier Corral, se dejaron de pagar becas a 178 deportistas, entre ellos a atletas de alto rendimiento cómo Uziel Muñoz, quien desde ese año formó parte del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). La falta de recursos en la administración 2016-2021, provocó que muchos atletas emigraran a otros estados o fuera del país, como en el caso de Uziel Muñoz, quien en su proceso de clasificación representa al estado de Nuevo León porque le ofrecieron un incentivo económico mayor”, señaló el Instituto Chihuahuense del Deporte en un comunicado.

Sin embargo, Uziel Muñoz desmintió la información, e hizo público un oficio con fecha 17 de marzo del 2022, en el cual la Asociación Estatal de Atletismo de Chihuahua A. C., lo dio de baja.

“Por favor hay que informarnos antes de hablar aquí están las pruebas que hasta el marzo 11 del 2022 yo formaba parte del equipo de Chihuahua. Las fechas no corresponden o tienen otros datos”, escribió en su cuenta de Facebook.

En el marco de los Juegos Olímpicos, diversos deportistas mexicanos han levantado la voz en contra de las instituciones gubernamentales en la materia, principalmente la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dependencia liderada por Ana Gabriela Guevara y que, en repetidas ocasiones ha recibido denuncias por no brindar los apoyos necesarios para sus abanderados.

