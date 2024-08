Titivillus, un pacto con el demonio que cuestiona el significado del éxito

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– Titivillus es un demonio al que durante siglos se le responsabilizó de haber introducido errores en el trabajo de los escribas y de plagar de erratas los libros. Pero Titivillus es también el título de la novela del escritor mexicano Elik G. Troconis que edita Nocturlabio Ediciones, en la cual Faustino, un escritor frustrado, pacta con este ser para ver sus sueños cumplidos.

​​”Yo cuando empecé a construir la historia me preguntaba qué demonio va a ser. De hecho cuando estaba escribiendo el capítulo número uno, donde aparece el demonio y se lleva a cabo el pacto, el ímpetu me llevaba a elegir, por supuesto, a Mefistófeles, el demonio por excelencia de los pactos literarios que nos legó Goethe a través de Fausto. Pero dije ‘no, no, no, no puede ser Mefistófeles. Lo hemos visto ya y él concede otros tipos de cosas’. Entonces comencé a pensar en otros demonios, si acaso sería el mismísimo Satanás príncipe de las tinieblas quien ofrecería este pacto, pero pensé que no, que lo mejor para ofrecerle éxito a un escritor era Titivillus, un demonio que conocemos bien, quienes estamos dentro del medio de las letras pero muy desconocido para otros”, compartió en entrevista Troconis.