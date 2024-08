“No vamos a ceder a chantajes”, dice AMLO a campesinos que bloquean la México-Puebla

El Jefe del Ejecutivo federal afirmó que no van a ceder a violar lo que está establecido en las normas y a otorgar a los campesinos que mantienen el bloqueo en la autopista México-Puebla más dinero que el que determinó el evalúo.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno no va a caer en chantajes respecto al bloqueo de la autopista México-Puebla, el cual suma ya casi 48 horas, y pidió a los campesinos que lo mantienen llegar a un acuerdo. “Están actuando, pues con mala influencia, estos abogados que quieren lucrar. Se está atendiendo la petición de los campesinos“, aseguró.

“Hay que tomar en cuenta que estos daños se ocasionan cuando se construye la autopista México-Puebla, o sea, lleva décadas, y ellos han mantenido la demanda de que no les pagaron sus terrenos, o no les pagaron bien. Y han acudido a varias instancias. Hasta que llegamos nosotros decidimos hacer justicia y pagarles por los daños ocasionados en gobiernos anteriores”, explicó.

El mandatario detalló que para poder pagar un daño se tiene que hacer un avalúo. “Hay una instancia del Gobierno federal encargada de hacer esos avalúos. Se hacen los avalúos. Se tiene el dinero para pagarle a los campesinos. Y dicen los abogados: ‘no estamos de acuerdo con los avalúos’. Quieren más”, apuntó López Obrador.

“Hay mesas, pero por ningún motivo aceptan. Nosotros no podemos ser rehenes de quienes quieren lucrar”, sentenció el Presidente.

—¿Ellos, los abogados, son quienes están dinamitando las mesas de negociación? —preguntó un integrante de la prensa.

—Sí, entonces nosotros no podemos, como servidores públicos, pagar más de lo que se establece en un avalúo —respondió el mandatario.

—¿Cuánto más quieren? —se le cuestionó.

—No sé exactamente, pero están queriendo abusar. Pero como nosotros no reprimimos, porque es mejor convencer, persuadir, que reprimir, aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos de que no se dejen manipular —pidió.

“Estamos dispuestos a pagarles de acuerdo al avalúo. Se está buscando un arreglo legal y decirles a los campesinos, pues que ayuden y no se dejen manipular porque sí afecta a mucha gente que no se deja transitar, aun cuando se están desviando los vehículos por vías alternas. Ojalá y ellos entiendan esta situación. Yo conozco Santa Rita. Ahí me quedé a dormir cuando el éxodo por la democracia. Es por Río Frío, en Puebla. Y me conocen bien, yo creo más que el abogado”, expresó López Obrador.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo federal sostuvo que no van a ceder a violar lo que está establecido en las normas. “Porque además no se debe olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo. Y no estoy de acuerdo con lo que sentenciaba un antiguo político de que conflicto que se resuelve con dinero no es conflicto, porque antes todo era así. Te doy a ti, a ti, y me queda a mí. El que parte y reparte se queda con la mayor parte. Eso no. Se acaba la corrupción”, agregó.

“Ojalá y acepten las condiciones que son justas. Y también que estén tranquilos, no se les va a reprimir porque nosotros no somos autoritarios, pero no vamos a ceder a chantajes”, concluyó el Presidente.

El miércoles trascendió que Jorge Portillo y Patricia Rodríguez serían los dos abogados que están detrás de los campesinos.

También se dio a conocer que el 26 de julio del 2018, el hoy Secretario de Gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón, en ese entonces delegado en Puebla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregó al expresidente de la Comisaria Ejidal de Santa Rita Tlahuapan, Carlos “N”, un cheque de aproximadamente 176 millones de pesos.

Ese día los ejidatarios bloquearon la autopista México-Puebla, pero al recibir el dinero, restablecieron la circulación.

Sin embargo, los ejidatarios acusan que, al ver una cantidad exorbitante de dinero, Carlos “N” depositó los 176 millones a su cuenta y huyó del municipio. Inmediatamente, abandonó el puesto de Comisario, y sólo pagó a sus compadres y familiares allegados, 20 en total, la cantidad que les pertenecía por sus terrenos.

Los otros 40 no recibieron su recurso, algunos ya murieron y nunca pudieron cobrar lo que les pertenecía. Ahora son sus hijos quienes siguen peleando por recibir algo que también les pertenece.

