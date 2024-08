Un comisario ejidal estafó a campesinos y huyó, en Puebla. Millones sufren el bloqueo

Por Amauri Jiménez y Diana Juárez Martínez

Puebla, 8 de agosto (AmbasManos).- Han pasado 66 años desde que el Gobierno federal expropió a 60 ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan predios para la construcción de la autopista México-Puebla. Sin embargo, solamente 20 de ellos recibieron su pago, los otros 40 siguen en la espera de que les den su dinero, son ellos los responsables del bloqueo que ya llevaba más de 48 horas.

Fue en 1958 cuando el Gobierno encabezado en ese entonces por Adolfo López Mateos expropió 36 hectáreas del ejido López Rayón, ubicado en dicho municipio.

En ese entonces pagó dos millones de pesos para la utilización de las tierras, quedando un monto pendiente para hacer la liquidación total. Esto derivó en un pleito legal que hasta la fecha se mantiene vigente.

Y es que los años pasaron y nunca se pusieron de acuerdo con los ejidatarios, a quienes sólo les daban largas y largas.

SUMAN DÉCADAS DEL CONFLICTO

En 2014 —56 años después— el Gobierno federal intentó pagar a seis pesos el metro. Entonces, los campesinos acudieron a instancias legales y ganaron un juicio donde se reconoció que el valor de la tierra era de 470 pesos por metro.

“A mi papá, que hoy ya no está con nosotros, le dijeron que ese era el precio, que lo tomáramos o dejáramos, o si no, que lo hiciéramos a nuestra manera, pero que no se nos iba a dar un peso más”, señaló el hijo de uno de los ejidatarios, quien señala que no por el hecho de ser campesinos y no haber estudiado, les pueden ver la cara.