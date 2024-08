Los candidatxs presidenciales de EU se verán, frente a frente, el 10 de septiembre

Por Evaristo Lara

Los Ángeles, 8 de agosto (LaOpinión).- Ante la presión de verse alcanzado en las encuestas, Donald Trump optó por aceptar debatir con Kamala Harris en la cadena ABC News, el próximo 10 de septiembre.

Previamente, el republicano de 78 años había anunciado que se presentaría en las instalaciones de Fox News en espera de su rival, pero su propuesta nunca fue aceptada y ahora es él quien se doblega para evitar ser considerado un “miedoso” como lo describió Michael Tyler, director de comunicaciones de la campaña de Kamala Harris, esto con el objetivo de hacerlo ver mal frente a la ciudadanía.

#BREAKING: President Trump agrees to 3 presidential debates against Kamala Harris, including ABC

– Fox News on Sept. 4

– NBC on Sep. 10

– ABC on Sep. 25

"The other side has to agree to the terms. They may or may not agree."

"We have to set the record straight." pic.twitter.com/1oX5acO5F6

— Florida’s Voice (@FLVoiceNews) August 8, 2024