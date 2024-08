Tres atletas nacionales no alcanzan medallas, pero se meten entre lo mejor del mundo

Las mexicanas concluyeron sus pruebas entre las primeras posiciones de todo el mundo.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Tres atletas mexicanas destacaron con sus actuaciones en los Juegos Olímpicos de París 2024, logrando posicionarse entre las mejores del mundo en sus respectivas disciplinas.

Daniela Gaxiola llegó a la final de su actuación dentro del keirin femenil en el ciclismo de pista. La culichi de 31 años arrancó el día sellando su pase a las semifinales quedando en el cuarto lugar (último sitio clasificatorio) de su carrera. Ya en la ante sala de la gran final, Daniela otorgó un desempeño impresionante al finalizar en la segunda posición y dejando buenas sensaciones de cara a la carrera definitoria por las preseas, misma que constaría de un total de seis competidoras.

Desde que esta prueba tuvo su debut en la rama femenil, situación que se dio en la justa olímpica de Londres 2012, nunca antes había llegado una competidora latinoamericana a la gran final para disputar alguna de las medallas, por lo que esto ya era un desempeño histórico independientemente de lo que ocurriera en la última carrera.

Daniela Gaxiola consigue sexto lugar histórico en keirin femenil de Juegos Olímpicos Se convirtió en la primera pedalista mexicana y latinoamericana en clasificar a una final olímpica; Ricardo Peña cerró en el lugar 21 del ómnium. 🚴‍♀️ 👉 https://t.co/nZusruEYp9 pic.twitter.com/jlAhHaLR21 — CONADE (@CONADE) August 9, 2024

La mexicana se rezagó muy pronto durante la carrera y ya no pudo recuperarse por lo que quedó en el último puesto, la clasificación se conformó de la siguiente manera:

– Ellesse Andrews (Nueva Zelanda)

– Hetty van de Wouw (Países Bajos): +0.062

– Emma Finucane (Gran Bretaña): +0.092

– Katy Marchant (Gran Bretaña): +0.181

– Emma Hinze (Alemania): +0.280

– Daniela Gaxiola (México): +0.457

Daniela se llevó el diploma olímpico, distinción otorgada a los atletas que hayan concluido su prueba entra la cuarta y la octava posición. El velódromo Nacional de Saint-Quentin en Yvelines atestiguó cómo la mexicana se convirtió en la sexta mejor ciclista de pista de todo el mundo.

¡Es un gran orgullo para Sinaloa, nuestra querida ciclista Daniela Gaxiola! Ha logrado representar a México en el mundo y ser una de las mejores velocistas en su disciplina. ¡Muchas felicidades, Daniela! pic.twitter.com/eXuYFl3ELv — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) August 8, 2024

GÓMEZ CUMPLE SU SUEÑO OLÍMPICO

Janeth Gómez le sacó todo el provecho a su sueño olímpico. Cumplió su objetivo y bajó de la tarima de la Arena París Sur con buen sabor de boca.

La mexicana finalizó en el octavo puesto en la categoría de los 59 kilogramos de la halterofilia femenina con un total de 217 kilos. Si bien lejos de las medallas, Gómez encuentra consuelo en que desde el inicio se fijó terminar entre las 10 mejores de la competencia, más específico, entre las ocho primeras.

“Bendito Dios, eso me tiene bien contenta, buscaba de un ocho para arriba”, declaró Gómez, quien terminó con 95 kilos en arranque y 122 en envión. “Gloria a Dios que tuvimos el ocho, así justito”.

Hay motivos para sentirse satisfecha. La mexicana fue una de cinco competidoras en lograr cinco intentos exitosos, y la única de ellas que terminó fuera de los primeros cuatro lugares. Algunos kilos de más no habrían hecho gran diferencia en la tabla de posiciones, ubicándose 10 kilos por debajo de la ucraniana Kamila Konotop en el séptimo lugar.

Janeth Gómez, octavo lugar en halterofilia de París 2024 Concluyó en la octava posición de grupo con un total de 217 kilogramos. 🏋️‍♀️ 👉 https://t.co/PBWZsWPufz pic.twitter.com/qPVPb1xXnm — CONADE (@CONADE) August 8, 2024

“Me hubiera gustado levantar un poquito más”, subrayó. “Pero por estrategia, por dar una buena competencia fueron los pesos que se tuvieron que hacer”.

La mexicana se forjó el sueño de llegar a Juegos Olímpicos mientras se entrenaba en las calles de la capital mexicana incluso antes de la pandemia de COVID-19, y su semblante es vivo reflejo de satisfacción.

“Es un mar de emociones, simplemente el hecho de enterarme que iba a venir aquí e iba a tener mis primeros Juegos Olímpicos”, dijo “(Esto es) Por lo que tanto soñé, por lo que tanto trabajé. La verdad estoy bien agradecida con Dios por darme la oportunidad”.

“Me esforcé mucho, trabajé mucho para llegar a esto, hasta mi familia una vez me dijo ‘no, no te me rajes. Tu querias esto, echale para delante'”. Y eso fue lo que hizo, hacia adelante con la fuerza de una halterista olímpica.

¡En la tarima olímpica! 🇲🇽🏋‍♀️ La halterista Janeth Gómez, única representante mexicana en esta disciplina, hace su debut en #Paris2024 para disputar medallas en la final de categoría 59 kilogramos. pic.twitter.com/KohSyFhr00 — CONADE (@CONADE) August 8, 2024

MARTHA SANDOVAL EN EL TOP 20

La mexicana Martha Rocío Sandoval Ayala también finalizó su presentación en los Juegos Olímpicos con la posición 19 en la prueba natación en aguas abiertas 10 kilómetros femenil con un tiempo de 2:07:24.9 horas, competencia que se celebró en el río Sena.

La originaria de Baja California fue la única mujer nacional en clasificarse en esta disciplina desafiante de natación a la justa veraniega.

El pódium lo integraron: con medalla de oro, la neerlandesa Sharon van Rouwendaal quien lideró la prueba con un cronómetro de 2:03:34.2 horas, la plata fue para la australiana Moesha Johnson con 2:03:39.7 horas, mientras el bronce se quedó con la italiana Ginevra Taddeucci con 2:03:42.8 horas. Mientras que, en la rama varonil, el mexicano Paulo Strehlke Delgado iniciará su participación desde el Puente Alejandro III a las 23:30 horas tiempo del Centro de México junto a 30 nadadores más.

– Con información de AS México y AP