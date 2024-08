ENTREVISTA¬ La lista hallada abre un capítulo de “vuelos de la muerte”: periodista

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).– La lista hallada en el archivo del Comité Eureka que contendría los nombres de presuntas víctimas de los “vuelos de la muerte” ha abierto un nuevo capítulo en las investigaciones y el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la guerra sucia, coincidió la periodista Marcela Turati, coordinadora del proyecto A dónde van los desaparecidos, que redescubrió este documento.

Turati encontró una carta perteneciente al archivo del Comité Eureka que contiene una lista con 183 personas detenidas en México entre 1972 y 1974, cuyos cuerpos habrían sido arrojados al mar desde aviones que salieron de la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco en los llamados “vuelos de la muerte”.

“Lo que veían los analistas es que esta lista tiene una tipografía que es similar a la que se usa en los archivos de la represión, que se llaman ahora, estos archivos donde se iban registrando los ‘paquetes’, como les decía el Ejército a las personas que luego iban a desaparecer, que tiene una puntuación, que tiene datos que era difícil que alguien tuviera de todos y cada uno, desde los dos apellidos. También aparecen, por ejemplo, varios que no están en ningún registro de personas desaparecidas, esto significa que puede haber más personas desaparecidas de las que no se sabía”, comentó la periodista, cofundadora de Quinto Elemento Lab, en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Marcela Turati indicó que como sociedad debemos plantearnos qué vamos a hacer ante esta información y señaló que quien tiene que dar la respuesta, es el mismo Estado. “Yo creo que la verdad trae nuevas verdad, yo creo que lo que puede haber de verdad o si alguien tiene una pieza de información o si alguien no denunció que desapareció un familiar o el dato que se tenga, pues es momento de entregarlo”.

“También esto nos enseña no solo buscar en los archivos de la represión, que le llamamos, de los militares, de la DFS. Hay otro tipo de archivos y no sé si tu abuelo, si tu padre participó en algo y tú tienes acceso a esos archivos, compártelos, o si te contó algo, pues podríamos ir construyendo entre muchos este rompecabezas para saber dónde están las personas, qué les hicieron, quiénes fueron los responsables y de alguna manera ver cómo hacer que esto pues no se repita porque las desapariciones forzadas no se han ido de este país”.