Estudiantes de UNAM, el Poli, UAM y UAEMex reclaman con performance Reforma Judicial

Este domingo 8 de septiembre se realizaron varias marchas tanto a favor como en contra de la reforma al Poder Judicial, todas en los alrededores del Senado de la República, donde se prevé que se discuta el dictamen el próximo martes. Jóvenes realizaron un performance exhibiendo los privilegios de las y los ministros, exigiendo la aprobación de la iniciativa; mientras que trabajadores del Poder Judicial y la llamada “Marea Rosa” se juntaron para protestar en contra. Todo esto ocurre luego de que hace unos días la Cámara de Diputados aprobara la Reforma Judicial pese a las resistencias.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Cerdos, lobos y ministros acompañaron el performance de Jóvenes por la Reforma que se manifestaron a favor de la Reforma al Poder Judicial frente al Senado de la República.

Los jóvenes liderados por Celso Roque y Layla Manilla, voceros del movimiento juvenil a favor de la reforma, empezaron en punto de las 10 horas un acto donde se leyeron los sueldos millonarios de los 8 ministros que votaron un paro de labores en la Suprema Corte de Justicia, leyeron casos emblemáticos de corrupción e impunidad tolerados por el Consejo de la Judicatura y consignaron a una sola voz: “Reforma Judicial Por Voto Popular” “Reforma Judicial Ya” y remataron afirmando que la si la opinión pública no consigna sus manifestaciones, tendrán que escuchar su silencio.

#ÚltimoMinuto 🔴 Se dejan ver los ministros corruptos a las afueras del Senado de la República pic.twitter.com/bZCn3cGsJq — Jóvenes Por La Reforma (@jxlareforma) September 8, 2024

¡Sorpresa! Estamos a las afueras del Senado sobre Insurgentes 🤡#ReformaJudicialYa 📣 pic.twitter.com/gFSNV2c48V — Jóvenes Por La Reforma (@jxlareforma) September 8, 2024

Al acto acudieron jóvenes de distintas universidades como la UAM, UNAM, POLI y UAEMex y convocó a más de 100 personas que lucieron marcaras de cerdo y lobo aludiendo al actuar sucio y voraz de las personas juzgadoras mencionadas en el acto.

DOMINGO DE PROTESTAS; TRABAJADORES SE JUNTAN CON LA MAREA ROSA EN EL SENADO

Ya estamos afuera del Senado de la República apoyando el performance de los jóvenes que apoyan la Reforma al Poder Judicial. Hoy su voz encabeza los trabajos de defensa de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. #ReformaJudicialYa pic.twitter.com/zzwZFzsX66 — INFP Morena (@infpmorena) September 8, 2024

🚨 ESTUDIANTES A FAVOR de la Reforma Judicial continúan manifestándose en el Senado Me representan… pic.twitter.com/QfEZD20HTp — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 8, 2024

Después del performance de los jóvenes a favor, cientos de trabajadores del Poder Judicial marcharon del Hemiciclo a Juárez al Senado de la República para protestar contra la reforma judicial. Aseguran que con esta iniciativa está en riesgo la Independencia judicial, por lo que piden que no desaparezca la carrera judicial y mucho menos se eligan a jueces, magistrados y ministros por voto popular, el punto nodal de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, “Exámenes sí, tómbola no”, y “Si el pueblo se informa, no pasa la reforma”, son algunas de las consignas que ñ trabajadores gritan afuera de la Cámara Alta, donde tuvieron como su orador principal al ministro en retiro, José Ramón Cossio.

NO SOPORTARON LA VERDAD: LOS JÓVENES ESTAMOS CON LA #ReformaAlPoderJudicial. Violentos y agresivos, presuntos trabajadores del PJ destrozaron nuestra manta que en un acto de manifestación pacífica, colocamos la Glorieta del Ahuehuete. Eso promueve Norma Piña.#ReformaJudicialYA pic.twitter.com/ESBDO2SsUI — Jóvenes Por La Reforma (@jxlareforma) September 8, 2024

NORMA PIÑA Y LOS 7 MINISTROS PARISTAS REVELAN SUS SALARIOS Y LOS ACTOS DE IMPUNIDAD QUE LES CARACTERIZA. Estamos por comenzar nuestro acto de manifestación A FAVOR de la Reforma al Poder Judicial. #ReformaJudicialYA pic.twitter.com/DXVnaOBx74 — Jóvenes Por La Reforma (@jxlareforma) September 8, 2024

Durante la marcha hubo contingentes de trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto de la Defensoría Pública Federal, así como de diferentes circuitos de otros estados del país. Además, ondearon banderas de universidades públicas como la UNAM y la UAM, y sobre todo la bandera de México.

Se prevé que esta protesta se junte con la convocada por el Frente Cívico Nacional, la conocida Marea Rosa, a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia al Senado. Y todavía hay una marcha más, a las 4 de la tarde, del mismo Senado pero esa con dirección al Zócalo capitalino.

