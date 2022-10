“Checo” Pérez saldrá cuarto en el GP de Japón; Verstappen logra la pole position

Ciudad de México, 8 de octubre (AS México).– El piloto jaliscience Sergio Pérez arrancará desde el cuarto lugar en el Gran Premio de Japón, el decimoctavo del campeonato, que se realizará en el circuito de Suzuka este sábado, donde Max Verstappen dominó la sesión de calificación.

El camino en la qualy no ha sido sencillo para “Checo” Pérez, pues un quinto sitio en la Q1 le evitó una doble salida, pero en la Q2 fue relegado hasta la octava posición y tuvo que reaccionar.

Pese a que no encajó al cien por ciento con el RB18, el tapatío pidió un ajuste en el eje delantero con el que pudo batir el crono de su compañero y subir a la primera plaza, momentáneamente.

Otro sábado de toma y daca en la Fórmula 1: Verstappen firmó la pole por ¡10 milésimas! sobre Charles Leclerc y ¡57 milésimas! con respecto a Carlos Sainz. En menos de una décima, dos Red Bull y un Ferrari capaces de todo. “No está mal, compañeros”, dijo Max por radio a sus ingenieros. Nada mal.

El neerlandés sumó la quinta pole de la temporada, su estadística más débil en el año más dominante por su parte, y es favorito en la carrera que le puede proclamar bicampeón del mundo. Pero queda mucho, la climatología jugará su papel. Lástima para Sainz que en la Q3 se colara Leclerc con una vuelta más completa cimentada en un gran segundo sector. El madrileño mostró grandes sensaciones todo el fin de semana. Y todavía queda.

Alonso también estuvo delante siempre que rodó, pero se quedó séptimo en la parrilla y superado a última hora por el otro Alpine, el de Ocon, y el Mercedes de Hamilton. Fue una bonita pelea, la clasificatoria estuvo entre las más igualadas de la temporada y no solo delante, sobre todo ese amplio grupo denominado zona media que este fin de semana abarcaba desde el cuarto hasta el 12º, al menos en la Q2. Vettel entró en Q3 (9º), no así su compañero (19º, Stroll). El Aston Martin clasificó por delante de los dos McLaren.

Pole!!!

Super happy to be back at Suzuka and to get the pole today. It’s really incredible to drive here 🎌

Our eyes are on tomorrow’s race now, we’re going to give it our all @redbullracing 👊#KeepPushing #JapaneseGP pic.twitter.com/j53Bi4JDuq

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 8, 2022