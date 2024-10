El huracán se degrada, pero causa ya inundaciones en las costas de Campeche y Yucatán

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- El huracán “Milton” se degradó a la medianoche de este martes a categoría 4, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Sin embargo, sigue siendo un meteoro muy peligroso para las costas de Campeche y Yucatán que, desde las primeras horas de este 8 de octubre, ya reportaban fuertes marejadas e inundaciones.

Aunque “Milton” cruzará bordeando esas costas durante esta madrugada, los vientos y la lluvia que traen consigo siguen siendo de Alerta Roja para la población, específicamente los puertos del norte de Yucatán.

Hurricane #Milton Advisory 12A: Extremely Powerful Hurricane Milton Just North of the Yucatan Peninsula. Milton Poses an Extremely Serious Threat to Florida And Residents Are Urged to Follow the Orders of Local Officials. https://t.co/tW4KeGe9uJ

El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, convocó a su Gabinete a una sesión extraordinaria del Comité de Emergencias del Consejo Estatal de Protección Civil para trabajar intensamente en apoyo a la ciudadanía afectada por el huracán.

Los vientos y la lluvia arreciaron esta madrugada en Celestún y en el Puerto de Progreso, donde el Gobierno yucateco y federal han desplegado el Plan DNIII.

A las 21:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizaba a 115 kilómetros al nor-noreste de Celestún y a 60 kilómetros al nor-noroeste de Progreso, ambas localidades en Yucatán.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “Milton” presentaba vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, con rachas de hasta 325 kilómetros por hora, y se desplazaba hacia el este a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

De acuerdo con las autoridades, el punto de impacto cambió y se anticipó que el huracán tocaría tierra entre Progreso y Río Lagartos, Yucatán, durante la noche de este lunes y la madrugada del martes.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a través de sus redes oficiales que sus equipos trabajarán durante la noche para asegurar la conectividad y el servicio de energía eléctrica durante el paso del huracán “Milton”.

La empresa estatal destacó que el avance de los trabajos de restablecimiento del servicio era del 59 por ciento en las zonas afectadas, luego de que el impacto de sus bandas nubosas dejara sin servicio eléctrico a 12 mil 064 usuarios.

Antes, en la noche del lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alertó esta noche a la población de Yucatán sobre la trayectoria del huracán “Milton”, que alcanzó la categoría 5, ante la posibilidad de que el ciclón toque tierra entre Celestún y Progreso.

Según los últimos reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se alertaban fuertes lluvias y vientos intensos en la región.

Por lo anterior, Sheinbaum Pardo resaltó la importancia de mantenerse informados y seguir las instrucciones oficiales emitidas por los gobiernos federal y estatal para garantizar la seguridad de todos.

El huracán Milton, que fortaleció rápidamente en el Golfo de México, representa una amenaza significativa para las comunidades costeras. Las autoridades han activado planes de emergencia y están trabajando para minimizar los riesgos asociados con este fenómeno natural.

Hace unas horas, Yucatán declaró Alerta Roja ante la llegada del huracán “Milton”, que se intensificó rápidamente a categoría 5 en menos de 20 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán dejará lluvias “torrenciales” en la costa este de México, especialmente en la península de Yucatán, aunque no se prevé que toque tierra.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena anunció la suspensión de actividades no esenciales y clases en al menos 50 municipios del estado, afectando tanto a escuelas de nivel básico como medio.

Ante este contexto, el Comité de Emergencias del Consejo Estatal de Protección Civil instó a la población a seguir las recomendaciones de seguridad y ubicarse en refugios cercanos. Además, se han habilitado 64 albergues y se han tomado medidas de evacuación en puertos como Progreso y Celestún,

“MILTON” SE INTENSIFICA

“Milton” se ha convertido en un huracán categoría 5, y avanza por el Golfo de México rumbo a Florida, según los datos más recientes del avión cazatormentas del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. En Yucatán, 96 municipios están en alerta naranja, se decretó la suspensión de clases en todos los niveles y de todas a las actividades no esenciales, y se ha desplegado el Plan-DNIII. “Milton” pasará a sólo 50 kilómetros de tierras mexicanas.

En México, originará lluvias torrenciales en el noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán; además de vientos fuertes y oleaje elevado en el litoral del golfo, por lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la población a estar pendientes de las recomendaciones e información oficial.

“Aún cuando el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que el Huracán Milton no tocará territorio nacional, se esperan lluvias torrenciales y vientos en particular en Campeche y Yucatán. Desde el viernes se activó el Plan-DNIII, Plan-Marina, Plan-Guardia Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Recomendamos estar pendientes de los anuncios oficiales de protección civil”, escribió en X.

Se localiza a 160 km al noroeste de Celestún, y a 200 km al oeste de Progreso, localidades de Yucatán, y tiene vientos sostenidos de 255 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros por hora.

Aún cuando el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que el Huracán Milton no tocará territorio nacional, se esperan lluvias torrenciales y vientos en particular en Campeche y Yucatán. Desde el viernes se activó el Plan-DNIII, Plan-Marina, Plan-Guardia Nacional y… https://t.co/aNkKcqnZc8

6:00 AM CDT Monday Update: NOAA Hurricane Hunters find #Milton a major hurricane. The maximum sustained winds have increased to 120 mph (195 km/h). #Milton is now a category 3 hurricane on the Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale. https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/EYkFxvTozk

En 2017, las autoridades instaron a unos siete millones de personas a evacuar en Florida ante la llegada del huracán “Irma”. El éxodo atascó autopistas, provocó esperas de horas en las gasolineras que aún tenían combustible y dejó a los desplazados frustrados y, en algunos casos, decididos a no volver a evacuar nunca.

A partir de las lecciones aprendidas con “Irma” y otras tormentas, Florida ha preparado suministros de combustible y estaciones de carga para vehículos eléctricos a lo largo de las rutas de evacuación, dijo Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida.

Florida is preparing for significant impacts from Hurricane Milton, which is expected to make landfall as a major hurricane on Florida’s west coast by mid-week. Impacts will be felt across the Florida peninsula, as Milton is forecasted to exit Florida’s east coast as a hurricane.… pic.twitter.com/Cz9kBpEyUw

El área de St. Petersburg-Tampa Bay todavía está despejando escombros y reparando los daños causados por la tormenta Helene. Doce personas perecieron luego que las marejadas ciclónicas arrasaron con la costa, y el peor daño se registró en una estrecha franja de 32 kilómetros (20 millas) de islas de barrera que va de St. Petersburg a Clearwater.

DeSantis expandió el domingo su declaración de estado de emergencia a 51 de los 67 condados del estado y dijo que la población debía prepararse para más cortes de luz y complicaciones, asegurarse de que tiene comida y agua para una semana y estar lista para marcharse.

The Florida National Guard, Florida State Guard, FDOT, and FHP are all hands on deck to supplement local debris removal in preparation for Hurricane Milton.

Additionally, the Division of Emergency Management is coordinating with local emergency management directors to inform… pic.twitter.com/Ilt5t2lost

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) October 6, 2024