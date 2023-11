Zedillo privatizó vías, Fox regaló millones, y Calderón y EPN prometieron sin cumplir

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Con el argumento de que gran parte de la red ferroviaria estaba deteriorada y que el Estado no tenía los recursos suficientes para atenderla, el Presidente Ernesto Zedillo reformó en marzo de 1995 la Constitución para abrir la puerta de los ferrocarriles a la industria privada que hasta la fecha mantiene casi en su totalidad el control de las vías que recorren el país y de la cual obtuvo beneficios una vez que dejó la Presidencia.

Como consecuencia de la decisión adoptada por Zedillo entre 1997 y 1999 se dejó de brindar el servicio de transporte de pasajeros, a excepción de algunos recorridos turísticos, algo que busca revertir el Presidente Andrés Manuel López Obrador con un decreto para que las vías férreas de trenes de carga se usen también para pasajeros.

Tras la privatización, Ferrocarriles Nacionales, organismo del Estado, se quedó con unas cuantas rutas que no habían sido concesionadas hasta que cerró sus operaciones en 1998 y tres años después, ya en el foxismo se declaró su extinción.

Zedillo ha sido cuestionado desde entonces, no sólo por haberse desecho de los ferrocarriles mexicanos, sino por haberse beneficiado de esta transacción una vez que dejara la Presidencia. El priista, que recientemente reapareció para advertir “riesgos a la democracia”, se volvió socio de la empresa ferroviaria estadounidense Kansas City Southern, una de las principales operadoras en el ramo con 4 mil 312 kilómetros de vía en el país, e integrante del consejo de administración de la empresa Union Pacific.

Pese haber sido un transporte que se propagó rápidamente a inicios del Siglo XX, en la dictadura de Porfirio Díaz, y cubrir gran parte del país con conexiones en puertos, el Estado no sólo cedió el control de la infraestructura ferroviaria, sino que además otorgó en el Gobierno de Vicente Fox, de manera irregular, miles de millones de pesos a su favor y en años recientes, sobre todo en las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, prometió proyectos de trenes de pasajeros que se quedaron en la palabra… o en obra negra.

EL “REGALO” DE FOX

El 12 de septiembre de 2005, el Gobierno de Vicente Fox Quesada aceptó las condiciones que le impuso Transportación Ferroviaria Mexicana, de la extranjera Kansas City Southern, y firmó un convenio para devolverle el Impuesto al Valor Agregado (IVA) como parte de la compra que realizó en el Gobierno de Ernesto Zedillo, aún cuando nunca existió constancia de que pagó este impuesto.

Así, de un monto de 12 mil 965 millones 742.2 pesos que reclamaba la empresa, el Gobierno de Fox otorgó 5 mil 623 millones 927.3 pesos correspondientes a las 276 millones 797 mil 501 acciones que aún poseía el Gobierno de Transportación Ferroviaria Mexicana, así como un pago del ISR mediante la cesión de los derechos de cobro de TFM sobre la devolución del IVA. A cambio la empresa supuestamente cedió en el pago de 6 mil 789 millones 941.9 pesos correspondientes a los intereses moratorios de la devolución del IVA, que nunca pago.

No obstante, en la Cuenta Pública de 2005, la Auditoría Superior de la Federación determinó que este último pago señalado como “supuesto beneficio del Gobierno Federal” en realidad “no fue reflejado en dicha cuenta debido a que en la Contabilidad Gubernamental no se tiene establecida en la normatividad la política contable de provisionar los créditos en litigio”. Es decir, no hay constancia de que se quedara en las arcas públicas.