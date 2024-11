VIDEO ¬ Sheinbaum reconoce a Ángela, “la mejor estudiante del mundo”, en la mañanera

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno federal honró esta mañana a Ángela Elena Olazarán Laureano, joven egresada del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), que fue reconocida como la mejor estudiante del mundo, según el Global Teacher Prize.

En la conferencia matutina de este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó a la joven veracruzana como parte de su sección semanal “Suave Patria“, donde busca mostrar experiencias, triunfos y vidas de hombres, mujeres y comunidades que conforman parte de la identidad mexicana.

La estudiante señaló que una de las sensaciones más impactantes de su vida fue recordar a su comunidad que la vio nacer, lugar al que pretende dedicar con sus nuevos logros: “Mi comunidad me vio nacer y crecer y quiero regresarle un poquito o mucho de lo que me dio (…) Es una sensación que me da escalofríos y es llevar presente de donde soy, en donde estuve, pero sobre todo a donde quiero llegar”.

De acuerdo con el premio, la joven mexicana de 17 años desarrolló un asistente médico virtual impulsado por Inteligencia Artificial y que aboga para que las niñas sigan carreras de Ciencia, Tecnología y Matemáticas.

El premio de 100 mil dólares estadounidenses se otorga a un o una estudiante que haya tenido un impacto destacado en el aprendizaje, la vida de sus compañeros y la sociedad en general.

Olazarán Laureano fue seleccionada entre más de 11 mil nominaciones y solicitudes de 176 países de todo el mundo.

La veracruzana ayudó a crear Ixtlilton, un asistente médico virtual impulsado por IA que puede diagnosticar 21 enfermedades con base en una serie de preguntas.

Según el proyecto, este asistente médico virtual fue diseñado con médicos locales durante la pandemia de la Covid-19, y tiene como objetivo ayudar a las personas que viven en áreas remotas o a largas distancias de un centro médico, ayudándolas a determinar si necesitan atención médica.

Ángela Elena Olazarán es egresada del Conalep 244 “Manuel Maples Arce”, ubicado en Papantla, Veracruz; y actualmente estudia la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Negocios Digitales en la Universidad Anáhuac Veracruz, campus Xalapa.

Hace unas semanas, Ángela Elena Olazarán Laureano había sido informada de que había logrado entrar al Top 50 de los mejores estudiantes a nivel mundial del Global Student Prize 2024, con posibilidades de ser nombrada como la mejor del planeta.

En entrevista para SinEmbargo, Olazarán Laureano abordó su interés por el movimiento STEM, programa que promueve la enseñanza de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y cómo fue que éste la llevó a competir en el Global Student Prize 2024.

“Mi papá es maestro de Conalep, el maestro Luis Enrique Olazaran Camarillo, él me sentó las bases de todas estas áreas STEM, y a lo largo de mi trayectoria en Conalep he ido a concursar a torneos de robótica a nivel estatal, nacional e internacionales, y el año pasado por parte de un maestro, el ingeniero Carlos Espinoza Marchán, me llegó el premio al talento STEM, una convocatoria que realiza el movimiento STEM y Global Fundation, donde buscaron a los mejores estudiantes de México dentro de ciencia tecnología, ingeniería y matemáticas, y fue un proceso igual largo, muy bonito realmente, y resulté ganadora de este premio”, explicó.

“Teniendo este antecedente llega la convocatoria del Global Student Prize, que es similar pero a nivel global y busca a jóvenes estudiantes que tengan iniciativa, que tengan proyectos que beneficien a su comunidad, entonces fue un proceso donde toda mi historia de vida tenían que contemplarla, que leerla, no solamente las calificaciones, no, muchas cosas influyeron en esta postulación, y pues me llegó el resultado”, añadió.

De acuerdo con el sitio oficial del Global Student Prize, el primer concurso de tecnología en el que se inscribió Ángela fue el FIRST LEGO Challenge, donde su equipo ganó el galardón de “Rising Star”. Este primer éxito la llevó a unirse al Club de Robótica y Programación Nakú, que ahora dirige, y posteriormente, en el 2021, participó en el segundo Concurso Nacional de Robótica en la categoría “Home Care Challenge”, donde su equipo obtuvo el primer lugar a nivel estatal y nacional; y en marzo del 2022 se alzó con la medalla de plata en la XXVII Olimpiada de Informática de Veracruz.

