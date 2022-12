Presidente Biden promete volver a empujar prohibición de los fusiles de asalto en EU

Madrid, 8 Dic. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido de nuevo este miércoles prohibir los fusiles de asalto, en el marco del aniversario de la matanza escolar de Sandy Hook.

Biden, que ha pronunciado estas palabra en la décima vigilia nacional anual para las víctimas de la violencia armada, ha indicado que renueva su impulso para prohibir dichas armas.

