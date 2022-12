“En 2017 gané encuesta en CdMx”: Monreal insiste en que Morena no hay piso parejo

El Senador recordó que hace cinco años hubo una encuesta para elegir al candidato de Morena al Gobierno de la CdMx, en la que asegura haber ganado frente a Sheinbau, Delgado y Batres.

Ciudad de México, de diciembre (SinEmbargo).– El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal arremetió una vez más contra su partido al asegurar que en el 2017 Morena realizó una encuesta para definir a quien competiría por el Gobierno de la Ciudad de México en la que ganó él, pero se le entregó a la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum.

“En el 2017 aspiré a ser Jefe de Gobierno. Gané la encuesta, pero no gané la decisión de quien toma las decisiones”, declaró en una conferencia de prensa en Jalisco, en referencia al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dirigía el partido hasta su candidatura presidencial.

Para Monreal -que lleva días indeciso respecto a su futuro en el partido oficialista- su apuesta es una: la Presidencia de la República, y no aceptará menos que eso. “He luchado limpiamente estos años, pero no está en mi escenario B el Gobierno de la ciudad. Estoy luchando por ser candidato a la Presidencia de la República”, declaró el Senador.

“Hubiera sido un honor [ser jefe de Gobierno]. Yo conozco la Ciudad de México, de hecho, me siento muy comprometido con los ciudadanos de la capital porque me han tratado muy bien. Yo vivo ahí desde hace muchos años y soy parte ya de la cultura chilanga, me siento chilango, [pero] no está en plan B, no estoy buscando un acomodo personal, no estoy buscando un puesto de compensación. Estoy actuando con toda seriedad y toda rectitud”, expuso en su discurso.

Además, aclaró que “no tiene ninguna oferta política, ni invitación” de la oposición para ser candidato presidencial para 2024 e insistió en que en Morena “no hay piso parejo”.

La encuesta a la que refiere el coordinador de los senadores de Morena significó para él una rivalidad con la más fuerte de las propuestas a suceder al Presidente López Obrador -Claudia Sheinbaum- desde la candidatura al Gobierno de la CdMx y una de las peores crisis del partido oficialista.

Mario Delgado y Marí Batres les acompañaban en la contienda. Por ello, el ahora titular del Ejecutivo solicitó una encuesta a la entonces secretaria general del partido y mano derecha de López Obrador, Yeidckol Polevnsky, que derivó en una serie de cuestionamientos.

La secretaria general de Morena designó a Mauricio Hernández, quien era secretario de Capacitación Política, y a Gabriel García Hernández, exoperador financiero de López Obrador, para que, a través de encuestadoras externas, se llevara a cabo el sondeo que dio a conocer a los cuatro contendientes.

Los resultados se presentaron en dos hojas que posicionaban a Sheibaum como ganadora, las cuales no se mostraron ni se entregaron a los aspirantes: Batres había quedado en segundo lugar, Monreal en tercero y Delgado en último.

Inconforme, el legislador morenista salió de la reunión y aseguró a medios de comunicación que no abandonaría el partido, a pesar de no estar de acuerdo con los resultados de una encuesta que desconocía la ciudadanía.

Ante las presiones de Monreal por la “secrecía” que Polevnsky argumentó durante este ejercicio, la dirigencia reveló la metodología y los resultados: alrededor de mil 300 habitantes de la Ciudad de México fueron encuestados de manera telefónica y, según esos datos, aunque Monreal era el aspirante más conocido entre la ciudadanía, también era percibido como el menos honesto.

Para el Senador Monreal debía repetirse la encuesta para el proceso de elección interna, acusando que no había ausencia de democracia en el partido.

“Van a haber muchas oportunidades para participar. No todas son candidaturas”, dijo el mandatario federal cuando llamó ambiciosos a los políticos que se aferran a una candidatura bajo su proyecto de la Cuarta Transformación.

Desde entonces Monreal estudia la posibilidad de abandonar Morena para cumplir su sueño de la mano de la alianza opositora Va por México, propuesta que continúa analizando luego de que el Presidente López Obrador lo convenciera de quedarse en el partido.

“Yo estoy definido. Soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la Presidencia de la República. Soy aspirante a suceder al Presidente de la República. Esa es mi definición”, afirmó el pasado 1 de diciembre.

El Senador zacatecano había anunciado que este mes tomaría una decisión sobre su permanencia o no en el oficialismo. De hecho, en una conferencia de prensa en el Senado de la República cantó un clásico de José Alfredo Jiménez en donde destaca una estrofa: “Diciembre me gustó pa’ que te vayas”. Pues no. Diciembre no le gustó para irse. Se queda en Morena.

La decisión vino apenas dos días después de que Santiago Creel Miranda, líder de facto del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que Monreal Ávila sería bienvenido en la oposición pero no como abanderado presidencial. Monreal había anunciado una gira nacional justamente con Creel Miranda. Un recorrido por el país con uno de los dirigentes opositores más importantes en este momento. En Morena no se le vio bien. Tan no fue así, que hubo expresiones duras contra él durante la marcha convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la que decidió no ir. Lo llamaron “traidor” y circuló una frase que se ha vuelto ya un clásico en estos tiempos: “No mentir, no robar, no Monreal”.

Así reafirmó su permanencia en el partido del que aseguró es fundador y también su intención de suceder al Presidente. “No se depriman, voy a resistir hasta el final porque creo en la democracia y creo en México”, agregó.

El Senador Monreal Ávila, quien en los últimos días se le ha visto cercano a políticos de la alianza Va por México, rechazó que su lucha sea contra el Presidente López Obrador o contra el partido, sino solo para democratizar a Morena y ser el candidato presidencial de la reconciliación nacional.