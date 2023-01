Alfaro ningunea a la oposición de cara a la renovación de la gubernatura en 2024

Guadalajara, Jalisco, 8 de enero (SinEmbargo).- Frente a una oposición empequeñecida por la falta de figuras relevantes que pudieran ser realmente competitivas en la disputa por la gubernatura, el año próximo, el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el liderazgo más relevante de Movimiento Ciudadano en el país, se da el lujo de desafiar y hasta ningunear a los potenciales rivales de su partido en la entidad.

Y sin mayor preámbulo descarta que dos de los potenciales rivales de MC en la entidad tengan posibilidades de triunfo, pues considera que de ser postulados, el Regidor morenista de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños, o el actual Rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, Movimiento Ciudadano les haría morder el polvo en los comicios del 2024.

Por el momento, el aspirante mejor posicionado de Movimiento Ciudadano a la candidatura para la gubernatura en Jalisco es el Alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro, quien deberá superar en la recta final por la postulación al Secretario del Sistema de Asistencia Social en Jalisco, Alberto Esquer Gutiérrez y a los senadores Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich. Estos tres últimos gozan de las preferencias del mandatario estatal.

“Nunca minimizaré a un adversario, eso creo que es un error de la política, siempre hay que tomarse con seriedad los retos, este ya no me toca a mí, salvo que decida hacer otra cosa, pero, por lo pronto, cuando uno ve quiénes andan en este intento por ganar el Gobierno del Estado o por influir en el próximo proceso electoral o ser actores del próximo proceso electoral, pues no dejas de pensar en los años anteriores”, reflexionó Alfaro Ramírez.