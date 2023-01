El futbolista iraní Amir Nasr-Azadani libra pena de muerte: le dan 26 años de cárcel

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS).- La Justicia de Irán ha condenado este lunes a 26 años de cárcel al futbolista Amir Nasr-Azadani por su implicación durante las protestas antigubernamentales que han tenido lugar en el país desde el pasado mes de septiembre y a raíz del fallecimiento de Mahsa Amini cuando se encontraba bajo custodia por violar el código de vestimenta islámico.

Azadani fue una de las dos personas condenas por las acciones registradas el pasado 16 de noviembre, cuando tres miembros de las fuerzas de seguridad murieron durante un incidente registrado en el marco de las protestas en la provincia de Isfahán.

El deportista ha sido imputado por pertenecer a un grupo ilegal e incurrir en delitos contra el orden público, reunirse y conspirar para vulnerar la seguridad del país, además de cometer “moharebé”, según informaciones de la cadena Iran International.

El futbolista profesional iraní, de 26 años, se enfrentaba a una posible ejecución en la horca tras participar en las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022