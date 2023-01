Irán ejecuta a otras 2 personas arrestadas en manifestación por muerte de Mahsa Amini

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 7 de enero (AP).— Irán reportó el sábado la ejecución de dos hombres condenados por el supuesto asesinato de un paramilitar voluntario durante una manifestación. Con este tipo de castigos, las autoridades buscan frenar las prolongadas protestas generalizadas que desafían a la teocracia gobernante.

La justicia iraní identificó a los ejecutados como Mohammad Karami y Mohammad Hosseini. Con ellos, son cuatro los hombres que han cumplido la pena capital desde el inicio de las movilizaciones el pasado septiembre luego de la muerte de Mahsa Amini.

Los dos hombres habían sido condenados por el asesinato de Ruhollah Ajamian, un miembro de la Fuerza Basij de voluntarios de la Guardia Revolucionaria, en la ciudad de Karaj, a las afueras de la capital, Teherán, el 3 de noviembre, indicó la agencia noticiosa Mizan, dependiente del poder judicial. Los Basij se han desplegado en las principales ciudades, atacando y arrestando a inconformes, que en muchos casos se resisten.

No estuvo claro de inmediato qué tribunal juzgó a los dos hombres. Sus penas fueron dictadas por las Cortes Revolucionarias iraníes, donde los procedimientos se realizan a puerta cerrada y que han sido criticadas por la comunidad internacional.

As North America goes to sleep, #Iran has woken up and started Saturday, first day of the working week.

Mohammad Mehdi Karami and Mohammad Hosseini, arrested for taking part in #IranRevoIution2022 , were executed in cold blood this morning by the youth-killing regime of Khamenei pic.twitter.com/hvLuPDemoG

— Arash Azizi آرش عزیزی (@arash_tehran) January 7, 2023