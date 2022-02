El País revela últimos audios del “Mijis”: “Me tenían policías, voy para allá”

El exlegislador fue visto por última vez en el hotel Las Fuentes, ubicado en Saltillo, Coahuila y se dirigía a Monterrey a bordo de una camioneta Dodge Journey 2014, color rojo.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como “El Mijis”, fue visto por última vez el 31 de enero a la salida de un hotel en Saltillo, Coahuila, con rumbo a Monterrey, Nuevo León, en su camioneta roja. Dos días después le envió notas de voz a su pareja mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, así lo reveló la periodista Beatriz Guillén en El País.

En dichos audios, “El Mijis” dio a conocer que había sido retenido por agentes de las fuerzas especiales conocidos como “GAFES”, sin embargo, resaltó que lo liberaron. Pero, desde ese día, no han tenido más noticias de Carrizales, quien estaba acompañando a un grupo de migrantes en ruta, de acuerdo con los testimonios que confirmaron esa versión a dicho medio.

“Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los GAFES, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes”, señaló El País.

De acuerdo con una ficha difundida en la página de Facebook de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el exlegislador fue visto por última vez en el hotel Las Fuentes, ubicado en Saltillo, Coahuila y se dirigía a Monterrey a bordo de una camioneta Dodge Journey 2014, color rojo.

En algún punto de este camino, los agentes de las fuerzas especiales lo detuvieron y en la última nota de voz del 2 de febrero aseguró que “no podía ir hablando porque me tenían detenido y lo que quiero es salir de aquí ya. Te sigo marcando sobre el camino”.

El Fiscal General del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, aseguró en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula que “El Mijis” iba acompañado de su esposa.

“No hemos encontrado el vehículo, porque desde el día 2 (de febrero) ya se encontraba en esta ciudad (de Monterrey), por eso nos resulta improbable lo encontremos rápidamente, no se descarta que veamos cómo sale de la ciudad de Saltillo y cómo llega a Monterrey”, reveló el funcionario.

Agregó que las cámaras de vigilancia le perdieron el rastro el día 2 de febrero, cuando salió de Saltillo.

“La última referencia de la Fiscalía de San Luis Potosí, es que estuvo en la región sureste de Coahuila en Saltillo, cerca de la colindancia con Arteaga, en el Hotel La Fuentes, en donde eventualmente se alojó y después el día 2 (de febrero) terminó su alojamiento y se dirige a la ciudad de Monterrey en donde se pierde el contacto con él”, detalló Gerardo Márquez.

También señaló que se han realizado algunas diligencias en el hotel donde estuvo Pedro César Carrizales y revisaron las cámaras de videovigilancia que tienen en Saltillo con el propósito de establecer el vehículo y las rutas del exdiputado.

“Sí tenemos los registros del hotel, se asume que venía con su esposa, pero es con el estado de Nuevo León con quien estamos dándole seguimiento a este tema”, añadió.

La última vez que fue visto vestía una camisa de manga larga azul cielo, chamarra azul marino, pantalón de mezclilla azul oscuro, botas cafés y una pulsera negra con tres cuarzos.

En octubre, “El Mijis” fue reportado como desaparecido luego de haber asistido a protestar en contra del cantante Lalo Mora, quien es señalado de agredir sexualmente a varias mujeres.

Días antes, el Diputado local había amenazado públicamente al cantante oriundo de Nuevo León por el acoso sexual que ha ejercido en contra de fans. “Va a tocar descubrir lo que en el barrio le hacemos a los abusadores sexuales”, advirtió hace unos días.

De acuerdo con la notificación, “El Mijis” habría recibido amenazas y se supo que había ido a protestar afuera del concierto de Lalo Mora en San Luis Potosí.

Más tarde, en la misma red social se explicó que hasta ese momento se llevaban 12 horas desde que se tuvo contacto por última vez con Carrizales Becerra. “Se sabe que iría a protestar al concierto de Lalo Mora que se llevó a cabo en San Luis Potosí. @RGC_Mx @RicardoMeb”, se reiteró en el nuevo tuit.

Desde 2011 Pedro Carrizales ha hecho trabajo comunitario en municipios de San Luis Potosí, ha sido reconocido por sus denuncias sociales y en los últimos años ha sufrido varios ataques.

“El Mijis” tuiteó por última vez el pasado 18 de enero dando a conocer su punto de vista sobre el personaje “Chipotle” del Instituto Nacional Electoral (INE).

