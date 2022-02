La segunda temporada de Estamos muertos presentará “nuevas razas de zombis”

El título dirigido por Lee Jae-kyoo, que consta de 12 episodios, está basada en el webtoon Now at Our School de Joo Dong-geun.

Madrid, 9 de febrero (Europa Press).- Netflix aún no ha renovado Estamos muertos por una segunda temporada, aunque la serie surcoreana de zombis ha sido todo un éxito y en sus primeros días en el catálogo se convirtió en el título más visto en casi 50 países. Pese a que aún no se ha confirmado la nueva entrega, el director Lee Jae-kyoo ya tiene ideas en caso de que haya nuevos episodios.

“Muchas direcciones, escenarios y secuencias se incluyeron intencionadamente para continuar la historia en una temporada adicional, incluida la introducción de nuevas razas de zombis: inmunes e inmortales. Si se puede considerar que la primera temporada presentó la supervivencia de la humanidad, la próxima temporada puede hablar sobre la supervivencia de los zombis. Espero darles a los espectadores otra temporada”, declaró el realizador en una entrevista con The Korea Herald.

Además, el cineasta explicó cuál era el mensaje que quería transmitir con la ficción. “El origen del virus zombi se introdujo en la serie como un intento de recalcar quién asume la responsabilidad y quién no cuando ocurre un evento, como la violencia escolar. Aunque es otro thriller de acción de zombis, creo que la serie brinda a los espectadores la oportunidad de pensar qué tipo de personas son”, esgrimió.

Cabe destacar que Estamos muertos, que consta de 12 episodios, está basada en el webtoon Now at Our School de Joo Dong-geun. La producción ya ha empleado todo el material disponible en su primera temporada por lo que, en caso de que haya una segunda entrega, contará con un guion original.

