CdMx: Hallan mochila con una cabeza dentro en calles de la GAM; autoridades indagan

Ciudad de México, 9 de febrero (Ríodoce).- Vecinos de la colonia Zona Escolar, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, localizaron una mochila abandonada, junto a la jardinera de una casa, que en su interior contenía una cabeza humana.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscritos a la colonia, mismo que revisaron la mochila y constataron que dentro de la misma se encontraba la cabeza de un hombre, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina para procesar la evidencia y el levantamiento de los restos humanos.

Por lo anterior, un Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y por otras causas.

La víctima todavía no ha sido identificada.

Además, se dio intervención a la Policía de Investigación (PDI) para la localización de mayores indicios en la zona, así como para ubicar cámaras de videovigilancia en el lugar de los hechos que permitan esclarecer quién o quiénes abandonaron la mochila con restos humanos.

A su vez, la cabeza humana fue enviada al Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales para su análisis y posible identificación.

“La carpeta de investigación se encuentra en integración, en espera de resultados de intervenciones periciales en materia de criminalística, fotografía, química, genética, identificación y protocolo de necropsia”, reconoció la Fiscalía capitalina en un comunicado.

Durante la madrugada del miércoles fue abandonada una maleta con una cabeza humana en su interior frente a la Mz 14 de la calle de los Maestros esquina Francisco Villa en #ZonaEscolar en la #Gam a una calle del reclusorio norte. #Cdmx la #CiudadSegura. pic.twitter.com/WXhAuMJt9a — Halcon (@HalconOnce) February 9, 2023

