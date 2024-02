Ya se identificó al presunto asesino de la buscadora Ángela Meraz, dice el Presidente

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la activista buscadora de desaparecidos Ángela Meraz León, asesinada el jueves a balazos, tenía protección de autoridades locales y ya había manifestado que recibía amenazas, pero sin dar más detalles, dijo que el asunto podría tener que ver con un motivo diferente al de su activismo.

“Nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación, ella tenía protección de autoridades locales, ya había manifestado ecibir amenazas, incluso hizo la solicitud al Gobierno federal, se le contestó que sí, pero no respondió. Luego, las autoridades locales se hicieron cargo”, expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

“Ya tenemos todo, tenemos identificado al presunto responsable. Es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada. Todo indica que no hay relación con lo que ella hacia, muy bien, de buscar a su hermana. Que es otro el motivo, pero no puedo hablar mas que eso”, completó.