AMLO dice que podrían buscar a mexicanos en Rusia; anuncia otro vuelo rumbo a Ucrania

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo/AP).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se está trabajando para dar facilidades a los connacionales que están en Rusia y quieren regresar al país, y en caso de ser necesario, se les irá a buscar para traerlos a México.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario recordó que los vuelos de Rusia se están dificultando debido al bloqueo de espacios aéreos, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se encuentra trabajando para brindar ayuda. Y exhortó a los mexicanos a que acudan a la Embajada de México en Rusia.

“Se está haciendo lo mismo… Y ya la SRE estaba trabajando en dar facilidades a mexicanos que viven en Rusia y quieren regresar al país, pero se les está dificultando por el bloqueo de espacios aéreos de algunos países. Sí se puede llegar a México desde Moscú porque quedaron unos turistas rusos en Cancún y los están recogiendo, pero sí llegan”, afirmó López Obrador desde la “mañanera” en Palacio Nacional.

Asimismo, agregó que “en caso de que se necesite ir a buscar a mexicanos que están en Rusia podríamos hacer lo mismo que se está haciendo para traer a los mexicanos en Ucrania”.

Además, aseguró que se está protegiendo a los mexicanos en Ucrania y se les está trayendo. Por lo que adelantó que un vuelo saldrá rumbo a Ucrania para repatriar a los connacionales que así lo deseen.

Anteriormente el Gobierno mexicano envió un avión de la Fuerza Aérea para trasladar a los mexicanos que se encontraban en Ucrania a territorio nacional luego de que ocurriera en conflicto ucraniano-ruso.

“Lo que sí estamos haciendo es protegiendo a los mexicanos que están en Ucrania, se les está trayendo, hoy sale de nuevo un avión de la Fuera Aérea para traer a mexicanos y también a latinoamericanos que no tienen como regresar a sus países, eso lo estamos haciendo, y ayuda humanitaria para refugiados, para quienes están en campamentos y necesitan apoyo”, declaró.

A través de sus redes sociales, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón mencionó que Andrés Manuel López Obrador los instruyó para que, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fuerza Aérea Mexicana, salga el segundo vuelo a Rumania en apoyo a los mexicanos que han sido evacuados de Ucrania.

“El Presidente López Obrador nos ha instruido para preparar, con el invaluable apoyo de la Sedena y la Fuerza Aérea Mexicana, el 2o vuelo a Rumania en apoyo a connacionales evacuados de Ucrania. Les informo cuándo despega en cuanto tengamos confirmadas las autorizaciones. Buen día”, expuso en su cuenta de Twitter el titular de la SRE.

AMLO reiteró que en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania que la postura de México es la de no intervención, pero sí buscar la solución pacífica y apoyar con ayuda humanitaria.

El pasado 3 de marzo legisladores de Ucrania pidieron al Senado de México que envíen apoyo armado para detener la invasión de las fuerzas rusas, junto con una lista de material militar que requieren de manera urgente, entre ellas armas pequeñas, lanzagranadas, misiles aéreos y otras municiones.

Sin embargo, Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, respondió a la Embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, que México no enviará armas a esa nación.

“La postura de México es muy clara, no intervención en estos casos. Es buscar la solución pacífica, procurar que haya ayuda humanitaria, y eso es lo que estamos haciendo, no interviniendo en el conflicto, la solicitud de que mandemos armas se ha rechazado porque es contraria a la política exterior de México, y además de que nosotros no queremos la guerra, nosotros vamos a luchar siempre por la paz”, finalizó el Jefe del Ejecutivo.

Dos millones de personas, la mitad de ellas niños, han huido de Ucrania en menos de dos semanas desde que Rusia invadió el país, informaron el martes funcionarios, en momentos en que aumenta día a día la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunció que su país combatirá la invasión de Rusia en sus ciudades, campos y ríos.

“No nos rendiremos y no perderemos”, dijo Zelenskyy en un video a la atestada Cámara de los Comunes de Gran Bretaña tras evocar el discurso de “jamás se rindan” que Winston Churchill pronunció durante la Segunda Guerra Mundial.

Se cree que han muerto miles de personas, tanto civiles como soldados, aunque se desconoce la cifra real.

Estados Unidos cree que Rusia subestimó la fuerza de la resistencia de Ucrania antes de lanzar su invasión y ha sufrido miles de bajas, dijo el martes la principal responsable de inteligencia del gobierno de Biden ante legisladores.

“Pensamos que Putin se siente agraviado que Occidente no le dé una deferencia adecuada y percibe esto como una guerra que no puede darse el lujo de perder”, señaló la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, durante una audiencia de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. “Pero lo que quizá está dispuesto a aceptar como una victoria podría cambiar con el curso del tiempo dados los costos considerables en los que está incurriendo”.

La oficina de derechos humanos de la ONU dijo el martes que ha confirmado la muerte de 474 civiles y 861 heridos en Ucrania desde el inicio de la guerra el 24 de febrero, aunque reconoció que las cifras reales podrían ser mucho más altas.

Representantes de la ONU también dijeron el martes que dos millones de personas han huido de Ucrania.