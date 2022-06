ENTREVISTA | Embajador minimiza acusación de Ted Cruz: “trabajamos bien con México”

El Embajador estadounidense Ken Salazar reconoció en entrevista exclusiva con SinEmbargo que hay “políticas diferentes” entre los gobiernos de Joe Biden y el de Andrés Manuel López Obrador, pese a ello se dijo optimista del futuro que le depara a la relación entre México y Estados Unidos.

Los Ángeles, 9 de junio (SinEmbargo).- El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, minimizó los señalamientos del Senador republicano Ted Cruz —quien esta semana acusó al Presidente Andrés Manuel López de haber entregado partes del territorio mexicano a cárteles del narcotráfico— destacó la colaboración que tiene el gobierno estadounidense con el mexicano en el combate al crimen organizado y al mismo tiempo reconoció que las armas provenientes de su país han causado violencia del otro lado de la frontera sur.

“Estamos trabajando bajo el Entendimiento Bicentenario, por primera vez Estados Unidos y México ven qué se puede hacer para que el pueblo pueda vivir sin miedo en EU y en México. Conocemos, por ejemplo, que las armas que se manufacturan en EU están haciendo mucha violencia en México, entonces es problemática de las dos naciones y también una solución de las dos naciones, por eso bajo el entendimiento que tenemos de la seguridad en el tráfico de personas, en las drogas y fentanilo, en lo de las armas, en lavado de dinero, en todo eso estamos trabajando muy bien con México”, comentó Salazar en entrevista exclusiva con SinEmbargo durante la Cumbre de las Américas que se lleva a cabo esta semana en Los Ángeles, California.

El Senador texano Ted Cruz arremetió en días pasados contra el Presidente López Obrador y celebró que no acudiera a este encuentro: “Me alegra ver que el Presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana”.

En respuesta, el Presidente mexicano exigió a Ted Cruz presentar pruebas sobre sus señalamientos y alertó a la comunidad hispana sobre cómo el republicano está a favor de que no haya ninguna prohibición en la venta de armas, una situación que permite que este armamento entre ilegalmente al país y termine en manos de criminales que muchas veces atentan contra la población mexicana. ”Yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas, yo tengo las pruebas. El año pasado creo que le dieron como 120 mil dólares, la fundación esta, llamada Rifle, la Asociación Nacional del Rifle”, señaló López Obrador.

Lo cierto es que la Cumbre de las Américas ha sido cuestionada por funcionar como una pasarela de funcionarios de primer nivel que no buscan atender una agenda que toque de lleno los temas que importan a todo el Continente. En esta edición ​​​​hay tres países excluidos: Cuba, Nicaragua y Venezuela. México tendrá a su Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), el Canciller Marcelo Ebrard, no al Presidente. Se hablará de “un futuro sustentable” pero nadie piensa ni en los sin casa del centro de Los Ángeles ni en los millones de marginados de todo el continente.

Sobre este episodio, el Embajador Salazar se mostró tranquilo y confiado en que la cumbre saldrá muy bien, y destacó el hecho de que el Gobierno de México esté representado por el Canciller Marcelo Ebrard. “Lo importante es no nomás tener una Cumbre exitosa, que sí la vamos a tener, pero también el trabajo que viene después, el después las reuniones que tendremos entre los dos presidentes en Washington”, dijo en referencia al encuentro que tendrán los presidentes Joe Biden y López Obrador en julio próximo.

Respecto a las ausencias de los presidentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Bolivia, quienes se sumaron a López Obrador en decirle no a una Cumbre a la que no asistirán todos los países del continente, Salazar puntualizó: “que vinieron o no vinieron para mí es importante que la forma no vaya a tapar el fondo de lo que estamos haciendo aquí, el fondo de lo que estamos haciendo aquí es importante y ahí va México y los Estados Unidos muy unidos”.

Salazar —al igual que lo ha mencionado en distintas ocasiones el Presidente López Obrador— reconoció que la historia entre México y los Estados Unidos ha sido complicada, pero indicó que siempre se ha impuesto el beneficio mutuo, un beneficio que está relacionado con los 40 millones de mexicanos-americanos que vivien en la Unión Americana, así como por “el lazo de la economía en lo automotriz, en la agricultura, en la energía”.

“México no es inferior a los Estados Unidos, nunca, ni su gente”, comentó el Embajador en la plática. Y en seguida añadió: “Estamos viviendo en un tiempo, sí, complicado, políticas posiblemente algunas diferentes, pero yo tengo más optimismo del futuro de los Estados Unidos y México, ahora, en el 2022, que lo que tenía en el 2000, vamos adelante”.

El Embajador también habló sobre otro de los planteamientos que ha hecho el Presidente López Obrador: la necesidad de replantear el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ya que como él otros críticos consideran que es un organismo que no está respondiendo a la altura de las crisis que padece la región.

Ken Salazar respaldó a la OEA al señalar que es una organización que por más de 100 años y más “ha hecho un buen trabajo dentro de las Américas, pero también como lo dice el Presidente Biden, tenemos que tener una época nueva en las Américas”.

Mencionó que cuando el Presidente estadounidense habla de México no lo hace en un rol secundario, por lo que consideró que esa misma visión se tiene que llevar por todas las Américas: “Yo he hablado mucho de esto en México, he hablado con el Presidente Biden y también con el Presidente López Obrador de la importancia de la mirada al sur, de la mirada a las Américas, entonces, ahí la llevamos”.

***

—Alejandro Páez: Se ve una muy buena relación entre usted y el Presidente López Obrador y se ve también una buena relación con el Presidente Biden, sin embargo, ¿por qué hay la sensación de que los países no están en su mejor momento?.

—Embajador Ken Salazar: Vamos bien, la relación entre los dos Presidentes, que es lo más importante, es una relación de respeto. La relación que yo tengo con los dos presidentes es también una relación de respeto, hay muchísimo más en la alianza positiva que lo que nos separa, entonces estamos bien alineados en economía, en la frontera Estados Unidos-México, en lo que se tiene que hacer en la migración, en muchísimas cosas, entonces como es un país con su soberanía se tiene que respetar, el Presidente López Obrador es el Presidente de México, yo lo tengo que respetar y trabajo con él, avanzar en las causas de los Estados Unidos y también levantar la realidad de los pueblo de las dos naciones, nos va bien.

—Daniela Barragán: América Latina y varios países de la región están caminando hacia la izquierda, pero a la par hay una incomodidad con la Organización de los Estados Americanos (OEA) pues consideran que no es un organismo que está respondiendo a la altura de las crisis que padecemos los países de la región, han mencionado que tal vez sea momento de pasar a otro organismo que lo sustituya, que sea más vivo, ¿usted qué opina de las crítica a la OEA?

—Embajador Ken Salazar: Nosotros apoyamos a la OEA porque es una organización que por más de 100 años y más ha hecho un buen trabajo dentro de las Américas, pero también como lo dice el Presidente Biden, tenemos que tener una época nueva en las Américas, cuando habla él de México, que México no es algo para nosotros secundario, somos socios con México, esa misma vista se tiene que llevar por todas las Américas, yo he hablado mucho de esto en México, he hablado con el Presidente Biden y también con el Presidente López Obrador de la importancia de la mirada al sur, de la mirada a las Américas, entonces, ahí la llevamos.

—Alejandro Páez: Hay una diferencia importante entre otro México de otros presidentes donde no se pronunciaban frases por ejemplo, ‘México no es territorio de conquista’, es una frase muy nueva agregada al vocabulario diplomático. ¿Usted cómo se siente como Embajador en una relación tan cambiante, tan distinta?

—Embajador Ken Salazar: Vivimos en unos tiempos maravillosos, de cambio bueno, yo soy mexicano-americano, nacido aquí en los Estados Unidos, mi familia tiene 400 años en lo que es todo México y Colorado. La historia entre México y los Estados Unidos es una historia complicada, pero por la relación que tenemos se tiene que levantar de una manera donde somos socios iguales.

México no es inferior a los Estados Unidos, nunca, ni su gente. La grandeza de los Estados Unidos, hay grandeza también en México, entonces tenemos que acelerar esa grandeza y los lazos; los lazos para mí son profundos y grandes por todo el tiempo. Hay arriba de 40 millones de mexicanos-americanos aquí en los Estados Unidos, 125 millones allá en México, el lazo de la economía en lo automotriz, en la agricultura, en la energía, el lazo de las seguridad que tenemos problemas en la seguridad a los dos lados de la frontera, entonces, estamos viviendo en un tiempo, sí, complicado, políticas posiblemente algunas diferentes, pero yo tengo más optimismo del futuro de los Estados Unidos y México, ahora, en el 2022, que lo que tenía en el 2000, vamos adelante.

—Daniela Barragán: ¿Cuál es su opinión sobre cómo concluye este episodio de la Cumbre de las Américas luego de que el Presidente López Obrador dijera que él no iba a asistir si no se invitaban a todos los países, como lo que ocurrió con la invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela? ¿Cuál sería su conclusión sobre este episodio de este año?

—Embajador Ken Salazar: La Cumbre va a salir muy bien porque el Gobierno de México, representado por el Canciller (Marcelo Ebrard) y el equipo que está aquí, van a estar ahí al lado de nosotros hablando del futuro y de todo lo que se va a hablar en esta Cumbre. El resultado el viernes, va a ser un muy buen resultado, lo importante es no nomás tener una Cumbre exitosa, que sí la vamos a tener, pero también el trabajo que viene después, el después las reuniones que tendremos entre los dos presidentes en Washington, vamos a seguir trabajando, levantando estas ilusiones. Entonces, que vinieron o no vinieron para mí es importante que la forma no vaya a tapar el fondo de lo que estamos haciendo aquí, el fondo de lo que estamos haciendo aquí es importante y ahí va México y los Estados Unidos muy unidos.

—Alejandro Páez: El Presidente mexicano ha sido señalado por Ted Cruz por cómo que dejó al narcotráfico crecer, ¿usted qué opina de eso?

—Embajador Ken Salazar: Estamos trabajando bajo el Entendimiento Bicentenario, por primera vez Estados Unidos y México ven qué se puede hacer para que el pueblo pueda vivir sin miedo en EU y en México. Conocemos, por ejemplo, que las armas que se manufacturan en EU están haciendo mucha violencia en México, entonces es problemática de las dos naciones y también una solución de las dos naciones, por eso bajo el entendimiento que tenemos de la seguridad en el tráfico de personas, en las drogas y fentanilo, en lo de las armas, en lavado de dinero, en todo eso estamos trabajando muy bien con México.

Alejandro Páez Varela y Daniela Barragán https://www.sinembargo.mx/author/paezydaniela