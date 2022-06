“Hay tiro”, pero entre ellos, dice Presidente por publicación contra “Alito” en MCCI

El Presidente López Obrador aseguró que ahora el blanquiazul se está deslindando del PRI, algo que él mismo consideró “bueno”, ya que en días pasados había recomendado a la oposición regresar a sus orígenes.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró la mañana de este jueves que “hay tiro” en la alianza Va por México, ya que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por Claudio X. González, quien además impulsó esa coalición, publicó ayer una investigación contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre una presunta red de triangulación de dinero.

“Ayer sale un reportaje de la agrupación esto que yo ya llamo México en favor de la corrupción, la de Claudio X. Gonzalez, en contra del presidente del PRI, de [Alejandro] Moreno, en donde le sacan que compraba terrenos cuando era Gobernador en Campeche, baratos y que los vendía caro. Y le sacan no sé cuántas propiedades, 30, 40 propiedades, pero toda una ruptura”, dijo.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo señaló que la organización no dio a conocer el reportaje antes de las elecciones del paso 5 de junio porque esperaban ver los resultados, pues aseguró que lo que hacen “es politiquería”.

#EXCLUSIVA: Una investigación de @MXvsCORRUPCION en registros de la propiedad revela que a abril de 2022, el líder nacional del PRI, @alitomorenoc, un hermano, su mamá y su arquitecto de cabecera son propietarios de 35 casas y terrenos en Campeche. (Hilo) 👇 pic.twitter.com/kYOEGTQBrE — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) June 8, 2022

“Algunos dicen, ¿por qué esto no lo dieron a conocer antes de las elecciones? ¿Por qué se esperaron hasta ayer si es periodismo? Porque ni modo que el periodismo esté esperando cuándo conviene electoralmente. No. Se hace una investigación y sale. Esto demuestra que este grupo hace política, no periodismo. Que no metan al noble oficio del periodismo y tampoco al noble oficio de la política porque lo que hacen es politiquería”.

López Obrador aseguró ahora el blanquiazul se está deslindando del PRI, algo que él mismo consideró “bueno”, ya que en días pasados había recomendado a la oposición regresar a sus orígenes. “Que no se mantuvieran en una política pragmática que los terminó desdibujando por completo”.

“Entonces ya se están deshaciendo del PRI […] Ahora muchos panistas dicen ‘nos perjudica el PRI, vamos a salirnos del PRI, vamos a deslindarnos’. Ya haciéndolo a un lado, que el PAN sea el PAN y no están mal en eso”, añadió.

Después de mostrar el tuit de Mexicanos Contra la Corrupción, el mandatario federal recordó que el dirigente del tricolor exigió a Claudio X. González que bajara el reportaje de su portal.

“Ya es un pleito ahí como decían ‘el tiro’, ‘hay tiro’, pues sí, pero vean estas coas que van saliendo. Entonces tenemos que seguir cambiando, a todos nos ayuda. Esto le va ayudar a los dos partidos, al PAN y al PRI porque es evidenciar una crisis, una descomposición que tiene que llevar a acciones nuevas, a tomar decisiones, a no caer en la autocomplacencia […] el tener capacidad para rectificar y esto ayuda también al país, es conveniente.”, refirió.

Ayer, Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, aseguró que la información difundida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre una presunta red de triangulación de dinero es “falsa”.

Además, el priista solicitó a MCCI que baje el contenido de su portal por generarle “daño a su honor y reputación”, y recalcó que se reserva el derecho a proceder legalmente en contra de la unidad de investigaciones y sus fuentes de financiamiento.

A los medios de comunicación. pic.twitter.com/wPRawQNp7t — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 8, 2022