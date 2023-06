AMLO: Me voy tranquilo, cualquiera de los aspirantes de Morena garantizan continuidad

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se irá tranquilo tras dejar su cargo como Presidente porque cualquiera de los aspirantes de su partido que busca sustituirlo tiene la “capacidad y van a garantizar continuidad con cambio”.

“Por eso y por otras razones que así muy rápido les expreso, yo ya voy a terminar mi ciclo, pero me voy tranquilo por dos o tres razones: Primero, porque soy partidario del sufragio efectivo no reelección, soy maderista. Segundo, porque hay relevo, me puedo ir tranquilo porque cualquiera de los que puedan sustituirme tiene capacidad, los conozco y van a garantizar continuidad con cambio”, dijo el Presidente al encabezar el evento de Programas del Bienestar desde Xilitla, San Luis Potosí.