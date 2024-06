Mora Mora, la opción de alimentación consciente que llegará más rápido hasta tu casa

¿Qué pedir en Mora Mora? Los chilaquiles son un imperdible, ya que se preparan con totopo horneado, salda verde, crema de nuez de la india, queso de almendra hecho por Mora Mora, carnitas de setas y chorizo de garbanzo, una combinación espectacular.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- La alimentación consciente forma parte de un estilo de vida más saludable y sostenible, entre los proyectos que destacan por su compromiso e historia en este rubro se encuentra Mora Mora, que busca generar conciencia en México con productos deliciosos para los consumidores responsables, para esto se unieron a Rappi, para llevar con entregas rápidas los mejores productos del restaurante.

“Estamos en nuestro año 10 desde que fundamos una pequeña idea de vender jugos foodies para comer un pco más de plantas a los que Mora Mora ha evolucionado hasta hoy”, contó en entrevista a este medio, Daniel Navas, cofundador de Mora Mora.

Respecto a la consciencia de las personas por comer saludable y más responsable frente al medio ambiente, Daniel explicó que sí ha visto un avance, se ha ampliado el mercado ya que cada vez hay más ciencia acerca del cambio climático, del impacto de las dietas basadas en plantas, lo que ha hecho que más personas integren a su dieta plantas. Además compartió que en Mora Mora la mayoría de los clientes se consideran flexetarianos que significa personas que reducen productos animales por alguna razón.

“Hay tres grandes razones para escoger una dieta basada en plantas, es por salud, por el medio ambiente o por ética de no explotación animal; creo que las tres tienen mucho poder en el consumidor y las tres desembocan en el mismo lugar que es una alimentación y un consumo en general de productos mejores para el planeta”, destacó Daniel.

En Mora Mora no usan ningún derivado de animal o que haya sido probado o explotado a través de animales, todos los platillos tienen un beneficio para la persona y bueno para el planeta.

Hablar de alimentación basada en plantas no es cerrase a sólo ensalada -como tal vez hace 15 años sí lo era-, ahora se cuenta opciones como hamburguesas y tacos, en los que se usan ingredientes como hongos, por mencionar uno, que al momento de probar resultan una sorpresa agradable y deliciosa. Mora Mora no lanza un platillo que no sea rico, además debe ser sustentable y saludable, lo que permite que la gente descubra que puede iniciar con un día sin carne en su diente e ir descubriendo las posibilidades de integrar más días.

“Una planta a la vez, es una cosa a la vez, si tratas de decir ‘ya sólo voy a comer plantas porque vi un documental’ es de no, no empieces por ahí, primeo logra los lunes o empieza por desayunos, porque si lo tratas de hacer todo es algo que no has experimentado”, aconsejó Daniel, ya que tras años de comer carne resulta dificil quitar todo en un sólo momento, por eso es importante empezar por un día y poco a poco ir avanzando.

La alianza con Rappi permitirá a Mora Mora llegar a más gente, “creo que Rappi ha hecho que sea conveniente el delivery de alimentos en todos los momentos, han hecho cosas increíbles con su modelo tanto de turbo como de super, es el momento de Mora Mora que llegó al punto en el que vemos que con Rappi podemos llegar al siguiente nivel”, señaló.