Harfuch y Godoy reciben sus constancias de mayoría como senadores electos por la CdMx

De acuerdo con los datos del INE, la fórmula de Morena obtuvo poco más de tres millones de votos, lo que significó el 54 por ciento del apoyo de las y los votantes.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, y Ernestina Godoy, exfiscal capitalina, recibieron este domingo la constancia de mayoría que les acredita como senadores electos.

García Harfuch y Godoy Ramos participaron en el acto de la recepción en la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE). Ahí entregó la constancia María Luisa Pérez Huerta, Consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

La pareja logró conseguir tres millones 015 mil 630 votos, con lo que ganó sus respectivos escaños en el Senado de la República.

El exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México agradeció en sus redes sociales el apoyo recibido, y mencionó que cada voto es un compromiso que asumir.

“Recibí la constancia de mayoría que me acredita como Senador electo por la Ciudad de México por parte del INE. Cada voto que he recibido lo asumo como un compromiso para seguir sirviendo a mi Nación como siempre lo he hecho. Junto a la Dra. Claudia Sheinbaum, ¡seguiremos construyendo el segundo piso de la 4T! ¡Gracias por su apoyo!”, escribió.

Por su parte, Ernestina Godoy compartió que desde que quiso ser abogada su deseo era ayudar y escuchar a las personas más necesitadas, por lo que agradeció a la población la cantidad de votos que la acreditan como Senadora de la República electa.

“Cuando decidí convertirme en abogada, mi deseo siempre fue ayudar y escuchar a las personas que lo necesitaran. A lo largo de mi carrera como servidora pública, he tenido la fortuna de hacer eso, acercarme a quienes necesitan apoyo: mujeres sobrevivientes, adultos mayores, niñas, niños, gente que pertenece a los grupos de atención prioritaria”, comentó.

Omar García Harfuch y Ernestina Godoy encabezaron la candidatura de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que junta a los partidos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT); con la que enfrentaron a Cynthia López Castro, de la alianza integrada por el PRIAN; así como a la fórmula conformada por Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, de Movimiento Ciudadano (MC).

Asimismo, Clara Brugada, Jefa de Gobierno electa, felicitó tanto al exfuncionario capitalino como a la exfiscal por su victoria electoral y por recibir la constancia.

“Su experiencia, honestidad y compromiso con la seguridad de todas y todos hacen de él una pieza clave para continuar avanzando en la construcción de la paz y la tranquilidad que demandan y merecen todas las familias mexicanas”, escribió para Harfuch.

“Una mujer íntegra, cuya rectitud, altura de miras y compromiso con la justicia contribuirán de manera significativa a la construcción del segundo piso de la transformación en nuestro país, en beneficio de todas y todos”, publicó para Godoy.

De acuerdo con los cómputos distritales del INE, que determinan los resultados finales de las elecciones, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy Ramos obtuvieron tres millones 015 mil 630 votos, lo que representó el 54.3 por ciento del total de los sufragios en los comicios, en los que la participación ciudadana fue de 60.95 por ciento.

