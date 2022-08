FGJ decidirá si pide desafueros contra ligados a “Cártel inmobiliario”: Sheinbaum

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) será la que deberá determinar si es necesario pedir el desafuero de Jorge Romero Herrera y Christian von Roehrich, diputados por el Partido Acción Nacional (PAN), por la investigación del “Cártel Inmobiliario” en la Alcadía Benito Juárez.

Asimismo, destacó que ambos deberían de explicar por qué no estaban enterados de los actos de Luis Vizcaíno Carmona y Nicias René Aridjis Vázquez, exfuncionarios de la Delegación cuando Romero y von Roehrich estaban al mando de dicha demarcación.

“Son personajes [Vizcaíno y Aridjis] que no solamente trabajaron en una administración de tres años, sino que pasaron mucho tiempo en la Alcaldía Benito Juárez y que hoy la Fiscalía está demostrando pues que no solamente pedían departamentos a cambio de autorizaciones, violaban los usos de suelos porque permitían pisos de más a cambio de regalos de departamentos, sino que además había empresas fantasmas donde ellos construían y otra gama de asuntos de corrupción que están encontrando y de enriquecimiento ilícito”, añadió la Jefa de Gobierno.

Ulises Lara López, vocero de la FGJ-CdMx, aseguró que el “Cártel Inmobiliario” utilizó empresas fachadas para ocultar sus operaciones ilícitas dentro de la Alcaldía Benito Juárez.

“Empezamos a buscar y nos encontramos que no sólo había bienes de ellos no declarados, algunas empresas, empresas fachada, empresas que cubrían algunos elementos básicos como son pagos de impuestos, pero no necesariamente estaban cumpliendo con todo lo que hace una empresa formal […] Hoy sabemos que las empresas que ellos [el “Cártel Inmobiliario”] estaban operando no estaban actuando de forma legal, estaban teniendo mecanismos que no respondían a la operación formal de empresa, estamos investigando todo eso, eso nos va a arrojar más información, hay más inmuebles”, dijo Lara durante una entrevista con Alejandro Páez en el programa Los Periodistas, transmitido desde el canal Sin Embargo Al Aire.