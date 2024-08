El INE niega permiso de usar su explanada para mitin contra la sobrerrepresentación

El INE alegó que el uso de sus instalaciones son única y exclusivamente para los fines establecidos en la norma. A pesar de la negativa, Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico, afirmó que ahí estará la multitud.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) le negó al Frente Cívico Nacional la solicitud por la que pedían el uso de la explanada del órgano electoral para encabezar un mitin contra la supuesta sobrerrepresentación legislativa, esto dentro del marco de la movilización programada para este domingo.

El perredista e integrante del Frente Cívico, Guadalupe Acosta Naranjo, dio a conocer a través de sus redes sociales la respuesta que recibió por parte de Claudia Edith Suárez Ojeda, Encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, con respecto a la solicitud del uso de las instalaciones del mismo para llevar a cabo un mitin, programado para el próximo 11 de agosto de 11:00 a 12:00 horas, el cual fue convocado por sectores opositores al actual Gobierno.

“La concentración es pacífica y legal para oponernos a la abusiva sobrerrepresentación. El INE la negó de nuevo. Ahí estaremos”, enfatizó Acosta Naranjo.

En la misiva, Suárez Ojeda argumentó que, de acuerdo con el Artículo 51, párrafo 1, inciso A) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la solicitud no encuadra dentro de algunos de los supuestos contenidos establecidos en el marco normativo vigente, esto como base en el Artículo 41 Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución.

“Las instalaciones de este Instituto son única y exclusivamente para los fines establecidos en la norma”, enfatizó la Encargada de Despacho.

Señaló que el INE, en conformidad a los principios rectores de su función electoral relativa a la certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad, objetividad e imparcialidad, las actividades que se realicen en el Instituto deben estar “relacionados con el uso para el cual fueron destinadas las instalaciones, así como el uso de los recursos materiales y humanos con las que cuenta”.

En ese mismo sentido, añadió que la convocatoria emitida por el Frente Cívico Nacional es al exterior del inmueble del INE, localizado en Viaducto Tlalpan, en la Ciudad de México, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en los “Lineamientos de actuación en caso de concentración, manifestación y/o irrupción oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral”, el órgano electoral debe de hacer lo siguiente:

“El personal de la Coordinación de Seguridad y Protección Civil, ante una manifestación, concentración o irrupción de personas deberá […] b) Reforzar el control de accesos en los inmuebles, no permitiendo la entrada ni la salida de ninguna persona”.

Solicitamos autorización al @INEMexico para usar su explanada en el evento que convocamos este domingo. Ya se ha usado la explanada en actos públicos. La concentración es pacífica y legal para oponernos a la abusiva sobrerrepresentación. EL INE LA NEGÓ DE NUEVO.

AHÍ ESTAREMOS. pic.twitter.com/wQIiNnwUCa — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) August 9, 2024

Por lo tanto, prosiguió, el acceso a una multitud de gente podría implicar un posible riesgo de la integridad de las y los manifestantes, público en general y servidores públicos.

En los últimos días, diversas voces de la oposición han emprendido una campaña en diversos medios de comunicación para denunciar una sobrerrepresentación de la cual antes se beneficiaron y ahora pretenden regatear porque no les favorece. De acuerdo con el artículo 54 de la Constitución, el límite de sobrerrepresentación permitida en la Cámara de Diputados es de ocho por ciento por partido político y no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el 7 de agosto pasado la convocatoria de la “Marea Rosa” para realizar una marcha en contra de la supuesta sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso. “¿Qué no la Ley es la Ley? Con un descaro y un cinismo, están convocando una marcha para eso”, cuestionó.

“¿Cómo es posible que hace 15, 20 años, se define en la Constitución, en la Ley de la materia, cómo llevar a cabo el reparto de los plurinominales, y durante todo ese tiempo el reparto se hace de acuerdo a lo que establece la Constitución y la Ley? La elección pasada, del 21, la elección del 18, y ahora dicen: ‘Está mal’. Y no importa si se viola la Constitución y no importa si se viola la Ley”, señaló.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador apuntó que sus adversarios se burlaban de que pudiera lograrse el Plan C que propuso antes de los comicios. “Se burlaban cuando se hablaba del Plan C. Por eso todavía no vuelven en sí. Entonces lo que decía de manera muy franca, sincera, Zaid [el columnista Gabriel Zaid Giacomán], se pensaba que estaban casi empatados y que incluso podía ganar la señora Xóchitl [Gálvez]. Pero resulta que hay un resultado único, histórico. Obtiene Claudia [Sheinbaum] 36 millones de votos”, sostuvo.