¿Feminismo financiero? ¿Dividir gastos en pareja? Condusef y expertos responden dudas

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) realiza cada año la Semana Nacional de Educación Financiera para ayudar a los mexicanos a manejar mejor su dinero.

En esta edición número 17, que inició el pasado 5 de septiembre en el Monumento a la Revolución, se contará con diversas conferencias y talleres en línea que impartirán expertos en finanzas personales, así lo explicó el presidente Óscar Rosado Jiménez.

En entrevista para el programa “Usted, yo y otros como yo”, el cual se transmite todos los lunes por el canal de YouTube de Estudio B, el presidente de la Condusef detalló que en esta edición de la Semana Nacional de Educación Financiera se habilitó un sitio web en donde también está disponible la sección “Mexicanos en el Exterior”, que incluye conferencias en línea que serán impartidas para toda la comunidad de mexicanos en el extranjero.

Algunos de los expertos invitados por la Condusef a dar talleres y conferencias en esta edición de la Semana Nacional de Educación Financiera 2024 expusieron en entrevista la importancia de saber manejar nuestro dinero.

“El problema de la educación financiera está en todas partes del mundo porque las personas no hemos descubierto la importancia de contar con información antes de tomar decisiones, de eso se trata nuestro trabajo, de hacerte muy consciente, por eso cualquier persona que tiene un poco de educación financiera le rinden más sus recursos. La educación financiera y la educación económica no son para financieros, son para nosotros, la gente que no sabemos de finanzas”, explicó Silvia Singer, directora del Museo Interactivo de Economía MIDE.