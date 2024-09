El novedoso torneo Ultimate Tennis Showdown llegará a Guadalajara el próximo año

Por Carlos Rodríguez

Guadalajara, México, 9 de septiembre (AP) — Una peculiar liga de tenis que nació durante la pandemia llegará a México por primera vez. El Ultimate Tennis Showdown (UTS), creado por el entrenador Patrick Mouratoglou, estará en la occidental ciudad de Guadalajara el próximo año, informaron el domingo los organizadores.

Mouratoglou, quien durante muchos años dirigió a la estrella estadounidense Serena Williams, creó la nueva liga de tenis en el 2020, cuando los torneos profesionales se detuvieron por la pandemia de coronavirus.

“Es un torneo innovador con ocho jugadores participando durante cuatro días en un formato innovador”, dijo Gustavo Santoscoy García, de GS Sports Management, la empresa organizadora. “Para esta primera edición tenemos confirmados a Nick Kyrgios, Casper Ruud, Denis Shapolavov y Flavio Cobolli”.

El torneo se realizará del 14 al 16 de febrero del 2025 en el Centro Panamericano de Tenis en Guadalajara y repartirá una bolsa en premios de 1.4 millones de dólares, 420 mil de esos son para el tenista ganador.

El UTS comenzó a realizarse sin espectadores en Francia en junio del 2020 cuando los torneos de la WTA y la ATP se detuvieron por la pandemia. Desde entonces han realizado torneos en distintas partes del mundo, pero no en Latinoamérica.

“Guadalajara será el primer país latinoamericano donde vayamos, ya probamos el concepto en Europa y Estados Unidos y necesitábamos venir a esta región donde los aficionados son fantásticos”, dijo Mouratoglou. “Sé que ya tienen un torneo de WTA (en Guadalajara) y ahora les traeremos tenis de hombres con grandes personalidades”.

