VIDEO ¬ Claudia apuesta por continuidad e inteligencia en Seguridad, pero, ¿y la FGR?

En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire, se analizó el plan presentado durante la mañanera del martes por la Presidenta Sheinbaum Pardo, quien dio a conocer los cuatro ejes de su estrategia: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Sedena, fortalecimiento de inteligencia y la investigación, y la coordinación del Gabinete de Seguridad con los estados.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apostó en su estrategia de seguridad por dar continuidad a la atención de las causas que están detrás de la inseguridad y por una mayor labor de inteligencia para hacer frente a las agrupaciones criminales que están en el país, coincidieron las periodistas Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel, quienes a la par cuestionaron el rol que pueda tener la Fiscalía General de la República, cuyo titular Alejandro Gertz Manero ha sido señalado por sus nulos resultados.

“Me parece que desde hace un año Claudia Sheinbaum comenzó a trazar cuáles iban a ser los campos por los cuales iba a comenzar a trabajar. Uno de ellos tiene que ver también con seguir con este proyecto de la llamada Cuarta Transformación que es atacar las causas. Hoy lo refuerza la Presidenta Claudia Sheinbaum al momento de decir que van a ir casa por casa, que van a a seguir tocando, sabiendo que se va a encontrar con cosas que tienen que ver con cómo el crimen organizado está agarrando a los jóvenes, incluso los niños a los más pequeños de las casas, para sacarlos y que dejen las la escuela, que dejen la educación, que dejen cada uno de esos trabajos que pueden tener para más adelante desarrollarlos cognitivamente ahora lo que dice la Presidenta Claudia es justo, eso tenemos que ir a ver cuáles son estas causas por las cuales están dejando todos esos puntos y ahora atenderlas para continuar”, indicó Perla Velázquez.

Meme Yamel refirió a su vez que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó las bases para que viniera un segundo paso en materias como las de seguridad, expuso que si bien es cierto que en su administración, no se logró una reducción drástica, sí se contuvo. “Era como ‘vamos a hacer una administración de freno de violencia para que no siga creciendo’’, ‘vamos a sentar las bases de cómo vamos a resolver las causas, de cómo vamos a atender’, ‘vamos a empezar por atender lo básico porque de qué te sirve atender la incidencia cuando todavía tienes necesidades muy profundas’”, apuntó.

“Cuando el Presidente López Obrador atiende las causas empieza a ser un freno, no una respuesta total. Hoy es un escenario completamente distinto, donde por supuesto tienes que hacer más y aquí es justo el ejemplo del segundo piso. En seguridad Andrés Manuel contiene en seguridad Claudia ya habla, no solamente de atender las causas, si no habla de una estrategia mucho más en conjunto, una estrategia tanto operativa como de inteligencia”, ahondó Yamel.

Meme Yamel expuso además que esta estrategia conlleva un fortalecimiento de inteligencia, de investigación, “y ahí es donde entra la parte de Omar (García Harfuch, Secretario de Seguridad) en inteligencia, en capacitación, en fortalecimiento, en esa estrategia que ponen como ejemplo que se llevó a cabo en la Ciudad de México”.

La periodista Daniela Barragán anotó que quien genuinamente está interesado en que la seguridad baje en este país no puede poner en duda la relevancia de la atención de las causas. “Ahí no hay sorpresa, pero tampoco hay sorpresa por parte del gobierno y tampoco la debería haber por parte de la gente. Es un concepto muy básico de que no se puede erradicar la violencia, simplemente por un mes, aunque el otro mes te vaya de la fregada, no, sino que sí se tiene que hacer un trabajo desde la base”.

“Partiendo de ahí insisto genuinamente quien tenga interés en que este país le vaya mejor no ponen dudas algo un punto como y además lo novedoso es que se activan todas las secretarías y no solamente Secretaría del bienestar, sino muchas secretarías que van a ir a tocar puerta por puerta para ver qué está pasando en los hogares que se necesita”, opinó.

Barragán señaló que se vienen arrastrando muchas consecuencias de la guerra contra el narco emprendida por Felipe Calderón Hinojosa: “es una realidad, pero creo que también se tiene que avanzar en esa parte del discurso, en la de la narrativa hoy, o sea, de admitir que se tiene ese problema, por lo tanto de que se tiene que atacar pues también de alguna u otra manera. Creo que por eso es la frase de Claudia de decir no vamos a hacer guerra contra el narcotráfico para que tampoco vaya encabezados al siguiente día de que va por una guerra frontal contra el crimen”.

Alina Duarte coincidió que no es lo mejor plantear el “así fue”, pero sostuvo que se trata de una especie de “pecado de origen”: ·la guerra contra el narco no es menor porque no solamente fue la violencia en abstracto, sino que fue una violencia de Estado y esa violencia de Estado repercutió directamente en los modos de producir, de consumir, de pensar”

“Yo sí creo que vale la pena estarlo recordando porque sí en este pecado original, el Estado formó parte de esa violencia por acción o por omisión y se permitió la colusión directa de no solo el crimen organizado, sino la economía criminal”, ahondó. “Entonces desmantelar esa economía, ese crimen, esa ausencia del Estado también pasa por un montón de cosas. Es decir el Estado estuvo ausente en comunidades que llenó el crimen organizado, que ese es parte de lo cual, hay esa ese fervor por el ‘Chapo’ Guzmán”.

Perla Velázquez sostuvo en ese sentido que es importante señalar qué es lo que va a pasar con la Fiscalía General de la República y también con la reforma al Poder Judicial. “Un segundo paso también para esta reforma y esta iniciativa va a ser hacer un cambio dentro de la fiscalías estatales y sobre todo en la Fiscalía General de la República”.

“Me llama la atención lo que tiene que ver con las carpetas de investigación que dicen que van a fortalecer, eso es algo que ha flaqueado y que tiene un punto muy débil en la Fiscalía General de la República porque pareciera que en este sexenio no vimos incluso que se lograra concretar algo tan básico como generar una carpeta que pudiera avanzar, que pudiera darnos resultados. Veíamos cada mañana en las en las conferencias de prensa que se presentaban el entonces Presidente López Obrador cómo los jueces dejaban libres a ciertos personajes que tenían que estar en la cárcel, a gente que tenía que mantener todavía su lugar detenido, pero que ahora vemos también que con la reforma al Poder Judicial esto puede cambiar entonces son dos puntos importantes de esta estrategia de seguridad”.

Al respecto, Meme Yamel consideró que por lo mismo se va a presentar una reforma a las fiscalías y a los ministerios públicos. ”La Presidenta habla de una reforma justamente en pro de la estrategia de seguridad, un tema de inteligencia. Entonces sabemos que estas dos van a estar ahí, el propio Secretario de Seguridad habla del fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo y con el fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo habla de este establecimiento de un sistema de evaluación para el desarrollo de 32 policías 32 fiscalías y 32 sistemas penitenciarios”.

Yamel dijo que urge una coordinación interinstitucional que va desde acciones preventivas, de inteligencia e investigación, son tres puntos que es la judicialización y los objetivos que es la acción oportuna de la Fiscalía General de la República, fiscalías locales.

“Con estos tres puntos Gertz tiene más chamba de la que tuvo en la administración de Andrés Manuel López Obrador porque quiere decir que va a tener a la Secretaría de Seguridad, que va a tener a todo el equipo de seguridad del Gobierno federal encima, viendo qué hacen que no hacen si ya presentaron, si no presentaron, si ya emitieron una carpeta, si no la abrieron, si la cerraron, por que la cerraron por qué no apelaron porque se apelaron”, cuestionó.

